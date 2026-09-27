Top.Mail.Ru
Блок питания CBR 450W (PSU-ATX450-12EC) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания CBR 450W (PSU-ATX450-12EC)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания CBR 450W (PSU-ATX450-12EC) - фото 1
Блок питания CBR 450W (PSU-ATX450-12EC) - фото 2
Блок питания CBR 450W (PSU-ATX450-12EC) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Разъемы SATA, шт
2
  • Блок питания CBR 450W (PSU-ATX450-12EC) - фото 1
  • Блок питания CBR 450W (PSU-ATX450-12EC) - фото 2
  • Блок питания CBR 450W (PSU-ATX450-12EC) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603565
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
150

Описание товара Блок питания CBR 450W (PSU-ATX450-12EC)

Блок питания CBR — надежное решение для вашего персонального компьютера, обеспечивающее стабильное питание всех компонентов. Этот блок питания обладает следующими характеристиками: - **Мощность**: 450 Вт, что делает его подходящим для большинства систем среднего уровня. - **Форм-фактор**: ATX, что позволяет легко установить его в большинство современных корпусов. - **Система охлаждения**: оборудован активным охлаждением с одним вентилятором размером 120 мм, что обеспечивает эффективный отвод тепла и поддержание оптимальной температуры работы. - **Количество вентиляторов**: 1, с плавной и тихой работой, что способствует снижению общего уровня шума компьютера. - **Вес**: 1,5 кг, делает его достаточно легким для удобной установки и манипуляции. - **Кабели**: Отстегивающиеся кабели отсутствуют, что обеспечивает более простую и надежную конструкцию. - **Разъемы**: - Разъем питания материнской платы: 20+4 pin, что поддерживает как старые, так и новые модели материнских плат. - Разъем питания процессора: 4 pin, для стабильного питания процессора. - Разъемы SATA: 2, что позволяет подключить необходимое количество жестких дисков или SSD. Этот блок питания не имеет сертификата 80 PLUS, однако обеспечивает необходимый минимум для надежной работы систем, не требующих высокой энергоэффективности. Будучи произведенным в Китае, он предлагает оптимальное сочетание цены и качества для пользователей, ищущих доступное решение от бренда CBR для надежного питания своих ПК.



Теги товара: 4 pin, ATX

Отзывы о товаре Блок питания CBR 450W (PSU-ATX450-12EC)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания CBR — надежное решение для вашего персонального компьютера, обеспечивающее стабильное питание всех компонентов. Этот блок питания обладает следующими характеристиками: - **Мощность**: 450 Вт, что делает его подходящим для большинства систем среднего уровня. - **Форм-фактор**: ATX, что позволяет легко установить его в большинство современных корпусов. - **Система охлаждения**: оборудован активным охлаждением с одним вентилятором размером 120 мм, что обеспечивает эффективный отвод тепла и поддержание оптимальной температуры работы. - **Количество вентиляторов**: 1, с плавной и тихой работой, что способствует снижению общего уровня шума компьютера. - **Вес**: 1,5 кг, делает его достаточно легким для удобной установки и манипуляции. - **Кабели**: Отстегивающиеся кабели отсутствуют, что обеспечивает более простую и надежную конструкцию. - **Разъемы**: - Разъем питания материнской платы: 20+4 pin, что поддерживает как старые, так и новые модели материнских плат. - Разъем питания процессора: 4 pin, для стабильного питания процессора. - Разъемы SATA: 2, что позволяет подключить необходимое количество жестких дисков или SSD. Этот блок питания не имеет сертификата 80 PLUS, однако обеспечивает необходимый минимум для надежной работы систем, не требующих высокой энергоэффективности. Будучи произведенным в Китае, он предлагает оптимальное сочетание цены и качества для пользователей, ищущих доступное решение от бренда CBR для надежного питания своих ПК.


Теги товара: 4 pin, ATX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания CBR 450W (PSU-ATX450-12EC) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...