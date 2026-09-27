Блок питания CBR 450W (PSU-ATX450-12EC)
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Характеристики
Описание товара Блок питания CBR 450W (PSU-ATX450-12EC)
Блок питания CBR — надежное решение для вашего персонального компьютера, обеспечивающее стабильное питание всех компонентов. Этот блок питания обладает следующими характеристиками: - **Мощность**: 450 Вт, что делает его подходящим для большинства систем среднего уровня. - **Форм-фактор**: ATX, что позволяет легко установить его в большинство современных корпусов. - **Система охлаждения**: оборудован активным охлаждением с одним вентилятором размером 120 мм, что обеспечивает эффективный отвод тепла и поддержание оптимальной температуры работы. - **Количество вентиляторов**: 1, с плавной и тихой работой, что способствует снижению общего уровня шума компьютера. - **Вес**: 1,5 кг, делает его достаточно легким для удобной установки и манипуляции. - **Кабели**: Отстегивающиеся кабели отсутствуют, что обеспечивает более простую и надежную конструкцию. - **Разъемы**: - Разъем питания материнской платы: 20+4 pin, что поддерживает как старые, так и новые модели материнских плат. - Разъем питания процессора: 4 pin, для стабильного питания процессора. - Разъемы SATA: 2, что позволяет подключить необходимое количество жестких дисков или SSD. Этот блок питания не имеет сертификата 80 PLUS, однако обеспечивает необходимый минимум для надежной работы систем, не требующих высокой энергоэффективности. Будучи произведенным в Китае, он предлагает оптимальное сочетание цены и качества для пользователей, ищущих доступное решение от бренда CBR для надежного питания своих ПК.
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