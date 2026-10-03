Блок питания ExeGate AA550 550W (EX292240RUS-S)
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Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate AA550 550W (EX292240RUS-S)
Блок питания ExeGate мощностью 550 Вт — это надежное решение для вашего персонального компьютера. Выполненный в форм-факторе ATX, этот блок питания подходит для большинства стандартных корпусов ПК. ExeGate оснащен одним вентилятором диаметром 80 мм, обеспечивая эффективное охлаждение всех компонентов системы. Система охлаждения является пассивной, что способствует снижению уровня шума во время работы. Несмотря на то, что блок питания не имеет сертификата 80 PLUS, он обеспечивает стабильную подачу энергии для вашей системы. Блок питания оснащен неотстегивающимися кабелями, что делает его выбор более традиционным и подходит для пользователей, не нуждающихся в модульной системе управления кабелями. Для подключения материнской платы предусмотрен разъем 20+4 pin, а для питания процессора имеется 4-pin разъем. Также присутствуют два разъема SATA для подключения жестких дисков и других устройств с таким интерфейсом. Производимый в Китае, этот блок питания от ExeGate станет отличным выбором для сборки ПК среднего уровня. Он сочетает в себе надежность бренда и доступность, что делает его привлекательным вариантом для повседневного использования.
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