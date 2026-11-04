Монитор Philips 27" 27E1N5600HE черный IPS
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Характеристики
Описание товара Монитор Philips 27" 27E1N5600HE черный IPS
27 монитор Philips 27E1N5600HE/00 оптимально подойдет вам, если вы выбираете устройство вывода графики для эксплуатации как с игровым системным блоком, так и для работы. Он отличается наличием дисплея с диагональю 27 дюймов, который демонстрирует наибольшее разрешение 2560x1440 пикселей при частоте обновления кадров 75 Гц. Экран с трехсторонним безрамочным дизайном изготавливается на основе матрицы IPS. Углы обзора по вертикали и по горизонтали у этого монитора равняются 178°. Монитор Philips 27E1N5600HE/00 располагает видеовходами HDMI, DisplayPort и USB Type-C, решающими задачу его подключения к системному блоку ПК, игровой консоли или ноутбуку. Устройство комплектуется пластиковой настольной подставкой, которая позволяет регулировать угол его наклона. Среди удобных особенностей монитора стоит отметить поддержку технологий FlickerFree и Low Blue Light? (заглушение интенсивности синего цвета), наличие встроенной акустической системы.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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