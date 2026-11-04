Монитор ViewSonic 32" IPS VA3209-2K-MHD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 660 руб.
В наличии
Код товара: 586747
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
18 660 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
75х40х20
Вес, кг.
9.2
Описание товара Монитор ViewSonic 32" IPS VA3209-2K-MHD
ViewSonic VA3209-2K-MHD — это 32-дюймовый 2K-монитор с входами HDMI и DisplayPort для бизнеса и дома. Благодаря 32-дюймовому дисплею и разрешению 2560x1440, обеспечивающему более крупные и четкие изображения, монитор QHD повышает вашу производительность. Оптимальная производительность экрана и комфортный просмотр без разрывов и заиканий обеспечиваются благодаря адаптивной синхронизации, технологии защиты зрения и различным предустановкам ViewMode. Просто расширьте свое рабочее пространство и оцените по-настоящему органичную и эргономичную многозадачность всего на одном экране благодаря креплению, совместимому со стандартом VESA, и низкому энергопотреблению.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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ViewSonic VA3209-2K-MHD — это 32-дюймовый 2K-монитор с входами HDMI и DisplayPort для бизнеса и дома. Благодаря 32-дюймовому дисплею и разрешению 2560x1440, обеспечивающему более крупные и четкие изображения, монитор QHD повышает вашу производительность. Оптимальная производительность экрана и комфортный просмотр без разрывов и заиканий обеспечиваются благодаря адаптивной синхронизации, технологии защиты зрения и различным предустановкам ViewMode. Просто расширьте свое рабочее пространство и оцените по-настоящему органичную и эргономичную многозадачность всего на одном экране благодаря креплению, совместимому со стандартом VESA, и низкому энергопотреблению.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор ViewSonic 32" IPS VA3209-2K-MHD – стоимость товара 18660 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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