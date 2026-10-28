Монитор Dahua 27" DHI-LM27-E341AY черный IPS LED 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 270 руб.
В наличии
Код товара: 753559
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
19 270 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
3.2
Описание товара Монитор Dahua 27" DHI-LM27-E341AY черный IPS LED 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр
Монитор Dahua 27" DHI-LM27-E341AY черный IPS LED 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Монитор Dahua 27" DHI-LM27-E341AY черный IPS LED 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор Dahua 27" DHI-LM27-E341AY черный IPS LED 16:9 HDMI матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр - по цене 19270 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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