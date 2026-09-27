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Коммутатор D-Link (DGS-1052/A2A) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link (DGS-1052/A2A)

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Коммутатор D-Link (DGS-1052/A2A) - фото 2
Коммутатор D-Link (DGS-1052/A2A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор D-Link (DGS-1052/A2A) - фото 1
  • Коммутатор D-Link (DGS-1052/A2A) - фото 2
  • Коммутатор D-Link (DGS-1052/A2A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586361
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Размеры в упаковке, см
55х36х10
Вес, кг.
4.51

Описание товара Коммутатор D-Link (DGS-1052/A2A)

Неуправляемый коммутатор DGS-1052, оснащенный 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, предназначен для использования в сетях SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор DGS-1052 обеспечивает скорость передачи данных до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса на каждом порту. При подключении к сети устройств, поддерживающих стандарты Ethernet, Fast Ethernet или Gigabit Ethernet, коммутатор автоматически выберет для них нужную скорость соединения. Коммутатор DGS-1052 поддерживает расширенные функции управления трафиком и производительностью. Функция управления потоком позволяет предотвратить потерю данных во время перегрузки сети. Коммутатор также поддерживает автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах и jumbo-фрейм до 10 000 байт. Коммутатор DGS-1052 выполнен в прочном металлическом корпусе и оснащен пассивной системой охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу. Данное устройство может быть установлено в 19-дюймовую стойку с помощью соответствующих кронштейнов. Коммутатор DGS-1052 соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. Использование совместимых с EEE устройств позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса экономить денежные средства благодаря сокращению эксплуатационных расходов, в том числе связанных с покупкой оборудования для охлаждения. DGS-1052 также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link (DGS-1052/A2A)




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Описание
Неуправляемый коммутатор DGS-1052, оснащенный 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, предназначен для использования в сетях SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор DGS-1052 обеспечивает скорость передачи данных до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса на каждом порту. При подключении к сети устройств, поддерживающих стандарты Ethernet, Fast Ethernet или Gigabit Ethernet, коммутатор автоматически выберет для них нужную скорость соединения. Коммутатор DGS-1052 поддерживает расширенные функции управления трафиком и производительностью. Функция управления потоком позволяет предотвратить потерю данных во время перегрузки сети. Коммутатор также поддерживает автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах и jumbo-фрейм до 10 000 байт. Коммутатор DGS-1052 выполнен в прочном металлическом корпусе и оснащен пассивной системой охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу. Данное устройство может быть установлено в 19-дюймовую стойку с помощью соответствующих кронштейнов. Коммутатор DGS-1052 соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. Использование совместимых с EEE устройств позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса экономить денежные средства благодаря сокращению эксплуатационных расходов, в том числе связанных с покупкой оборудования для охлаждения. DGS-1052 также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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