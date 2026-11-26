Точка доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2 (LBE-5AC-GEN2-EU)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 100 руб.
В наличии
Код товара: 579385
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 100 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х5
Вес, кг.
1.4
Описание товара Точка доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2 (LBE-5AC-GEN2-EU)
Точка доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2 (LBE-5AC-GEN2-EU)
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Точка доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2 (LBE-5AC-GEN2-EU)
Точка доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2 (LBE-5AC-GEN2-EU) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8100 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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