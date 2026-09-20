Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+OUT
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Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579336
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутаторы
Габаритные размеры, мм
304 x 212 x 71
Разъёмы/Порты
SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х9
Вес, кг.
2
Описание товара Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+OUT
Коммутатор MikroTik netFiber 9 (CRS310-1G-5S-4S+OUT) относится к 300-й серии высокопроизводительных коммутаторов Cloud Router Switch (CRS). На нем есть 1 гигабитный ethernet-интерфейс, 5 интерфейсов SFP и четыре 10-гигабитных интерфейса SFP+. Все интерфейсы объединены через один свитч-чип с поддержкой неблокирующей коммутации. На устройстве отсутствует USB-интерфейс, разъем под карту памяти и поддержка Wi-Fi.
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Бренд
Тип товара
Коммутаторы
Габаритные размеры, мм
304 x 212 x 71
Разъёмы/Порты
SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Коммутатор MikroTik netFiber 9 (CRS310-1G-5S-4S+OUT) относится к 300-й серии высокопроизводительных коммутаторов Cloud Router Switch (CRS). На нем есть 1 гигабитный ethernet-интерфейс, 5 интерфейсов SFP и четыре 10-гигабитных интерфейса SFP+. Все интерфейсы объединены через один свитч-чип с поддержкой неблокирующей коммутации. На устройстве отсутствует USB-интерфейс, разъем под карту памяти и поддержка Wi-Fi.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
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