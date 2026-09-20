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Коммутатор Zyxel GS1900-24-EU0102F купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Zyxel GS1900-24-EU0102F

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Коммутатор Zyxel GS1900-24-EU0102F - фото 1
Коммутатор Zyxel GS1900-24-EU0102F - фото 2
Коммутатор Zyxel GS1900-24-EU0102F - фото 3
Коммутатор Zyxel GS1900-24-EU0102F - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор Zyxel GS1900-24-EU0102F - фото 1
  • Коммутатор Zyxel GS1900-24-EU0102F - фото 2
  • Коммутатор Zyxel GS1900-24-EU0102F - фото 3
  • Коммутатор Zyxel GS1900-24-EU0102F - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
18 780 руб.  27 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579237
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Размеры в упаковке, см
56х22х8
Вес, кг.
2.7

Описание товара Коммутатор Zyxel GS1900-24-EU0102F

Управляемый коммутатор Zyxel GS1900-24 – отказоустойчивая модель корпоративного класса, предоставляющая пользователям широкие возможности настройки сетевых параметров. В оснащение устройства входят 24 гигабитных порта Ethernet и 2 порта SFP. Пропускная способность коммутатора, составляющая 52 Гбит/с, достаточна для бесперебойного обмена информацией в интенсивном режиме с использованием всех портов одновременно. Коммутатор Zyxel GS1900-24 рассчитан не только на монтаж в стойку, но и на настольное размещение. Все необходимое для установки устройства (резиновые ножки и стоечный крепеж) есть в комплекте поставки. Коммутатор отличается низким (не более 16 Вт) энергопотреблением. Модель рассчитана на эксплуатацию при положительной (до 50 °C) температуре. Табло индикации активности портов расположено в левой части лицевой панели. Тыльная часть корпуса устройства располагает разъемом для Кенсингтонского замка. С помощью этого приспособления можно предотвратить кражу коммутатора, установленного в месте с доступом посторонних (например – в выставочном зале).



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Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel GS1900-24-EU0102F




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Описание
Управляемый коммутатор Zyxel GS1900-24 – отказоустойчивая модель корпоративного класса, предоставляющая пользователям широкие возможности настройки сетевых параметров. В оснащение устройства входят 24 гигабитных порта Ethernet и 2 порта SFP. Пропускная способность коммутатора, составляющая 52 Гбит/с, достаточна для бесперебойного обмена информацией в интенсивном режиме с использованием всех портов одновременно. Коммутатор Zyxel GS1900-24 рассчитан не только на монтаж в стойку, но и на настольное размещение. Все необходимое для установки устройства (резиновые ножки и стоечный крепеж) есть в комплекте поставки. Коммутатор отличается низким (не более 16 Вт) энергопотреблением. Модель рассчитана на эксплуатацию при положительной (до 50 °C) температуре. Табло индикации активности портов расположено в левой части лицевой панели. Тыльная часть корпуса устройства располагает разъемом для Кенсингтонского замка. С помощью этого приспособления можно предотвратить кражу коммутатора, установленного в месте с доступом посторонних (например – в выставочном зале).


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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