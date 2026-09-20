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Конструктор Спортивная машина (421 деталь) на РУ в коробке купить с доставкой в Москве
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Конструктор Спортивная машина (421 деталь) на РУ в коробке

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Конструктор Спортивная машина (421 деталь) на РУ в коробке - фото 1
Конструктор Спортивная машина (421 деталь) на РУ в коробке - фото 2
Конструктор Спортивная машина (421 деталь) на РУ в коробке - фото 3
Конструктор Спортивная машина (421 деталь) на РУ в коробке - фото 4
Конструктор Спортивная машина (421 деталь) на РУ в коробке - фото 5
Конструктор Спортивная машина (421 деталь) на РУ в коробке - фото 6
Конструктор Спортивная машина (421 деталь) на РУ в коробке - фото 7
Конструктор Спортивная машина (421 деталь) на РУ в коробке - фото 8
Конструктор Спортивная машина (421 деталь) на РУ в коробке - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор Спортивная машина (421 деталь) на РУ в коробке - фото 1
  • Конструктор Спортивная машина (421 деталь) на РУ в коробке - фото 2
  • Конструктор Спортивная машина (421 деталь) на РУ в коробке - фото 3
  • Конструктор Спортивная машина (421 деталь) на РУ в коробке - фото 4
  • Конструктор Спортивная машина (421 деталь) на РУ в коробке - фото 5
  • Конструктор Спортивная машина (421 деталь) на РУ в коробке - фото 6
  • Конструктор Спортивная машина (421 деталь) на РУ в коробке - фото 7
  • Конструктор Спортивная машина (421 деталь) на РУ в коробке - фото 8
  • Конструктор Спортивная машина (421 деталь) на РУ в коробке - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 850 руб.  3 162 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577861
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Характеристики

Бренд
Double Egle
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
набор для сборки конструктора (421 деталь), пульт управления 2.4GHz, аккумулятор Ni-Cd 3, 6V 400mah, USB зарядное устройство, разъединитель пластиковых деталей, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х34х9
Вес, кг.
1.2

Описание товара Конструктор Спортивная машина (421 деталь) на РУ в коробке

Конструктор Double Egle Спортивная машина C51051W развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов. Конструктор «Порше 918 с ДУ» от фабрики Када из 421 детали принадлежит к разделу «Техник», к категории «Электромеханические». Радиоуправляемая модель легендарного спорткара оранжевого цвета имеет обтекаемую форму и оснащена широкими колесами с низкопрофильной резиной. У машины открываются двери, поднимается передний капот, а большой спойлер гарантирует отличную аэродинамику. Электромотор задней оси и сервопривод передней оси обеспечивают высокую скорость и отличную маневренность. Создавайте свои сценарии гонок на трассе.

Отзывы о товаре Конструктор Спортивная машина (421 деталь) на РУ в коробке




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Double Egle
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
набор для сборки конструктора (421 деталь), пульт управления 2.4GHz, аккумулятор Ni-Cd 3, 6V 400mah, USB зарядное устройство, разъединитель пластиковых деталей, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор Double Egle Спортивная машина C51051W развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов. Конструктор «Порше 918 с ДУ» от фабрики Када из 421 детали принадлежит к разделу «Техник», к категории «Электромеханические». Радиоуправляемая модель легендарного спорткара оранжевого цвета имеет обтекаемую форму и оснащена широкими колесами с низкопрофильной резиной. У машины открываются двери, поднимается передний капот, а большой спойлер гарантирует отличную аэродинамику. Электромотор задней оси и сервопривод передней оси обеспечивают высокую скорость и отличную маневренность. Создавайте свои сценарии гонок на трассе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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