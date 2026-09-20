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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 850 руб.
3 162
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 577861
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набор для сборки конструктора (421 деталь), пульт управления 2.4GHz, аккумулятор Ni-Cd 3, 6V 400mah, USB зарядное устройство, разъединитель пластиковых деталей, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х34х9
Вес, кг.
1.2
Описание товара Конструктор Спортивная машина (421 деталь) на РУ в коробке
Конструктор Double Egle Спортивная машина C51051W развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов. Конструктор «Порше 918 с ДУ» от фабрики Када из 421 детали принадлежит к разделу «Техник», к категории «Электромеханические». Радиоуправляемая модель легендарного спорткара оранжевого цвета имеет обтекаемую форму и оснащена широкими колесами с низкопрофильной резиной. У машины открываются двери, поднимается передний капот, а большой спойлер гарантирует отличную аэродинамику. Электромотор задней оси и сервопривод передней оси обеспечивают высокую скорость и отличную маневренность. Создавайте свои сценарии гонок на трассе.
набор для сборки конструктора (421 деталь), пульт управления 2.4GHz, аккумулятор Ni-Cd 3, 6V 400mah, USB зарядное устройство, разъединитель пластиковых деталей, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор Double Egle Спортивная машина C51051W развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов. Конструктор «Порше 918 с ДУ» от фабрики Када из 421 детали принадлежит к разделу «Техник», к категории «Электромеханические». Радиоуправляемая модель легендарного спорткара оранжевого цвета имеет обтекаемую форму и оснащена широкими колесами с низкопрофильной резиной. У машины открываются двери, поднимается передний капот, а большой спойлер гарантирует отличную аэродинамику. Электромотор задней оси и сервопривод передней оси обеспечивают высокую скорость и отличную маневренность. Создавайте свои сценарии гонок на трассе.
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