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Сушилка для рук Puff 8801 1200Вт белый купить с доставкой в Москве
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Сушилка для рук Puff 8801 1200Вт белый

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Сушилка для рук Puff 8801 1200Вт белый - фото 1
Сушилка для рук Puff 8801 1200Вт белый - фото 2
Сушилка для рук Puff 8801 1200Вт белый - фото 3
Сушилка для рук Puff 8801 1200Вт белый - фото 4
Сушилка для рук Puff 8801 1200Вт белый - фото 5
Сушилка для рук Puff 8801 1200Вт белый - фото 6
Сушилка для рук Puff 8801 1200Вт белый - фото 7
Сушилка для рук Puff 8801 1200Вт белый - фото 8
Сушилка для рук Puff 8801 1200Вт белый - фото 9
Сушилка для рук Puff 8801 1200Вт белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
  • Сушилка для рук Puff 8801 1200Вт белый - фото 1
  • Сушилка для рук Puff 8801 1200Вт белый - фото 2
  • Сушилка для рук Puff 8801 1200Вт белый - фото 3
  • Сушилка для рук Puff 8801 1200Вт белый - фото 4
  • Сушилка для рук Puff 8801 1200Вт белый - фото 5
  • Сушилка для рук Puff 8801 1200Вт белый - фото 6
  • Сушилка для рук Puff 8801 1200Вт белый - фото 7
  • Сушилка для рук Puff 8801 1200Вт белый - фото 8
  • Сушилка для рук Puff 8801 1200Вт белый - фото 9
  • Сушилка для рук Puff 8801 1200Вт белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569671
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Характеристики

Бренд
Puff
Тип товара
Сушилка для рук
Размеры в упаковке, см
46х28х18
Вес, кг.
3.25

Описание товара Сушилка для рук Puff 8801 1200Вт белый

Сушилка для рук Puff 8801 используется в туалетных комнатах торговых центров, гостиниц, аэропортов, предприятий общеcтвенного питания и других местах массового пребывания для бесконтактной гигиеничной сушки. Модель оснащена нагревательным элементом, электродвигателем с вентилятором и кабелем питания с вилкой. Корпус выполнен из ударопрочного АБС-пластика белого цвета. В комплект поставки входят набор монтажных креплений, монтажный ключ и инструкция по эксплуатации.

Отзывы о товаре Сушилка для рук Puff 8801 1200Вт белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Puff
Тип товара
Сушилка для рук
Описание
Сушилка для рук Puff 8801 используется в туалетных комнатах торговых центров, гостиниц, аэропортов, предприятий общеcтвенного питания и других местах массового пребывания для бесконтактной гигиеничной сушки. Модель оснащена нагревательным элементом, электродвигателем с вентилятором и кабелем питания с вилкой. Корпус выполнен из ударопрочного АБС-пластика белого цвета. В комплект поставки входят набор монтажных креплений, монтажный ключ и инструкция по эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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