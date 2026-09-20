Накопитель SSD AMD 256Gb (R5M256G8)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD AMD 256Gb (R5M256G8)
SSD M.2 накопитель AMD Radeon R5 Series [R5M256G8] емкостью 256 ГБ является производительным и надежным запоминающим устройством, выполненным в виде чипа. Применение контроллера Silicon Motion, флэш-памяти стандарта 3D NAND и технологий оптимизации обеспечивает стабильно высокую производительность запоминающего устройства на протяжении всего ресурса эксплуатации. Скорость последовательного чтения 550 Мбайт/сек способствует повышению запуска операционной системы и приложений. Подключение AMD Radeon R5 Series осуществляется посредством интерфейса SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с. Заявленное производителем время наработки на отказ составляет 1.5 млн часов.
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