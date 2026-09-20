Болторез 450 мм MATRIX 78535
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Болторез
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 566274
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Болторез
Комплектация
Болторез
Материал основания
сталь
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
винтовой
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х14х3
Вес, кг.
1.54
Описание товара Болторез 450 мм MATRIX 78535
Болторез 450 мм MATRIX 78535 применяется для перекусывания стальной проволоки, болтов и арматурных стержней. Инструмент имеет двойной рычажный механизм, облегчающий перекусывание. Режущие кромки рабочих губок закалены до твердости 58–60 HRс
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Болторез
Комплектация
Болторез
Материал основания
сталь
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
винтовой
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
450
Страна производитель
Китай
Болторез 450 мм MATRIX 78535 применяется для перекусывания стальной проволоки, болтов и арматурных стержней. Инструмент имеет двойной рычажный механизм, облегчающий перекусывание. Режущие кромки рабочих губок закалены до твердости 58–60 HRс
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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