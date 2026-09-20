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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Набор инструментов
Ширина губок
0
Расход губок
0
Способ крепления
винты/болты
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 566266
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Описание товара Клещи переставные Кобра Knipex KN-8701125
Предназначены для работы с деталями круглого профиля. Они используются для работ как на досуге, по хозяйству, так и для точной механики. Компактность и малый вес инструмента упрощают хранение и транспортировку.
Клещи легко регулируются нажатием кнопки. Они имеют 13 позиций установки. Коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим. Надежная фиксация осевого винта шарнира: отсутствует возможность случайной перестановки. Захватные губки со специально закаленными зубцами, твердость зубцов 61 HRC. Самофиксация на трубах и гайках. Нет скольжения по детали. Настройка раствора непосредственно на детали нажатием кнопки.
Предназначены для работы с деталями круглого профиля. Они используются для работ как на досуге, по хозяйству, так и для точной механики. Компактность и малый вес инструмента упрощают хранение и транспортировку.
Клещи легко регулируются нажатием кнопки. Они имеют 13 позиций установки. Коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим. Надежная фиксация осевого винта шарнира: отсутствует возможность случайной перестановки. Захватные губки со специально закаленными зубцами, твердость зубцов 61 HRC. Самофиксация на трубах и гайках. Нет скольжения по детали. Настройка раствора непосредственно на детали нажатием кнопки.
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