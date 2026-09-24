Набор торцовых головок ЗУБР ТБ-51, 51 предм., (1/2?), Профессионал (27647-H50)
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Характеристики
Тип инструмента
Набор торцовых головок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
В наличии
Код товара: 721337
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3 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Набор торцовых головок
Комплектация
Головки торцевые 1/2 дюйма: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм; Головки торцевые 1/4 дюйма: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; Удлинитель для головок 1/2 дюйма - 125 мм; Удлинитель для головок 1/4 дюйма - 100 мм; Шарниры карданные 1/2, 1/4 дюйма; Трещотка для торцовых головок с быстрым сбросом 72 зубца, 1/2 дюйма; Вороток-отвертка 1/4 дюйма, 150 мм; Переходник для торцевых головок SQ1/2"FxSQ1/4"F; Адаптер для бит SQ1/4"FxHEX1/4"F; Биты 1/4"х25 мм: PH0, Ph1, PH2, PH3, PZ1,
Длина, мм
380
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х22х6
Вес, кг.
2.47
Описание товара Набор торцовых головок ЗУБР ТБ-51, 51 предм., (1/2?), Профессионал (27647-H50)
Набор торцовых головок ЗУБР Профессионал ТБ-51 51 предм 27647-H50 предназначен для работ с крепежом при монтажных и ремонтных работах. Используется в автомастерских при обслуживании автомобилей и в бытовой сфере. Инструмент удовлетворяет требованиям ГОСТов и международных стандартов. Имеет большой ресурс и сохраняет свои высокие свойства на протяжении всего срока службы. Инструмент выполнен из высококачественной хромованадиевой стали и инструментальной стали высокой прочности.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Набор торцовых головок
Комплектация
Головки торцевые 1/2 дюйма: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм; Головки торцевые 1/4 дюйма: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; Удлинитель для головок 1/2 дюйма - 125 мм; Удлинитель для головок 1/4 дюйма - 100 мм; Шарниры карданные 1/2, 1/4 дюйма; Трещотка для торцовых головок с быстрым сбросом 72 зубца, 1/2 дюйма; Вороток-отвертка 1/4 дюйма, 150 мм; Переходник для торцевых головок SQ1/2"FxSQ1/4"F; Адаптер для бит SQ1/4"FxHEX1/4"F; Биты 1/4"х25 мм: PH0, Ph1, PH2, PH3, PZ1,
Длина, мм
380
Страна производитель
Китай
Набор торцовых головок ЗУБР Профессионал ТБ-51 51 предм 27647-H50 предназначен для работ с крепежом при монтажных и ремонтных работах. Используется в автомастерских при обслуживании автомобилей и в бытовой сфере. Инструмент удовлетворяет требованиям ГОСТов и международных стандартов. Имеет большой ресурс и сохраняет свои высокие свойства на протяжении всего срока службы. Инструмент выполнен из высококачественной хромованадиевой стали и инструментальной стали высокой прочности.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Набор торцовых головок ЗУБР ТБ-51, 51 предм., (1/2?), Профессионал (27647-H50) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3490 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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