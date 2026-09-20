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Ключ с парной рукоятью 45-1" RIDGID 19221 купить с доставкой в Москве
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Ключ с парной рукоятью 45-1" RIDGID 19221

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Ключ с парной рукоятью 45-1&quot; RIDGID 19221 - фото 1
Ключ с парной рукоятью 45-1&quot; RIDGID 19221 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
  • Ключ с парной рукоятью 45-1&quot; RIDGID 19221 - фото 1
  • Ключ с парной рукоятью 45-1&quot; RIDGID 19221 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-92%
530 руб.  7 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 565998
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Характеристики

Бренд
RIDGID
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Размеры в упаковке, см
35х9х2
Вес, г.
810

Описание товара Ключ с парной рукоятью 45-1" RIDGID 19221

Ключ с парной рукоятью 45-1 RIDGID 19221 предназначен для работы с трубными резьбовыми соединениями. Изготовлен из высококачественной хромванадиевой стали. Благодаря расположению губок под углом 45° достигается надежная фиксация изделия. Рифленые губки закалены и обеспечивают крепкий обхват деталей без проскальзывания. 

Отзывы о товаре Ключ с парной рукоятью 45-1" RIDGID 19221




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
RIDGID
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Описание
Ключ с парной рукоятью 45-1 RIDGID 19221 предназначен для работы с трубными резьбовыми соединениями. Изготовлен из высококачественной хромванадиевой стали. Благодаря расположению губок под углом 45° достигается надежная фиксация изделия. Рифленые губки закалены и обеспечивают крепкий обхват деталей без проскальзывания. 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ключ с парной рукоятью 45-1" RIDGID 19221 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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