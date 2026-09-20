Ключ с парной рукоятью 45-1" RIDGID 19221
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-92%530 руб. 7 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 565998
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
35х9х2
Вес, г.
810
Описание товара Ключ с парной рукоятью 45-1" RIDGID 19221
Ключ с парной рукоятью 45-1 RIDGID 19221 предназначен для работы с трубными резьбовыми соединениями. Изготовлен из высококачественной хромванадиевой стали. Благодаря расположению губок под углом 45° достигается надежная фиксация изделия. Рифленые губки закалены и обеспечивают крепкий обхват деталей без проскальзывания.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Ключ с парной рукоятью 45-1 RIDGID 19221 предназначен для работы с трубными резьбовыми соединениями. Изготовлен из высококачественной хромванадиевой стали. Благодаря расположению губок под углом 45° достигается надежная фиксация изделия. Рифленые губки закалены и обеспечивают крепкий обхват деталей без проскальзывания.
Ключ с парной рукоятью 45-1" RIDGID 19221 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ключ с парной рукоятью 45-1" RIDGID 19221