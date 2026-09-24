Ножницы по металлу, удлиненные, 290 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Sparta
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
В наличии
Код товара: 658141
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590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Длина, мм
290
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х30
Вес, г.
400
Описание товара Ножницы по металлу, удлиненные, 290 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Sparta
Удлиненные пряморежущие ножницы Matrix 783165 длиной 290 мм, с обрезиненными рукоятками, предназначены для работ по листовому металлу толщиной до 0,8 мм. Удлиненная рабочая часть позволяет быстрее справляться с поставленными задачами. Инструмент оптимально подходит для бытового применения.
Преимущества
- Прочность и долговечность — лезвия изготовлены из углеродистой стали и покрыты маслом, режущие кромки закалены до необходимой твердости.
- Высокое качество работы — на режущих кромках предусмотрены специальные насечки, препятствующие выскальзыванию разрезаемого материала.
- Удобная эксплуатация — обрезиненные рукоятки с упорами для пальцев не выскальзывают из ладони.
- Безопасность — специальный замок позволяет заблокировать ножницы в закрытом положении при хранении и транспортировке.
- Петля на рукоятке — можно зафиксировать инструмент на поясе или в переноске с помощью скобы (шнурка) или организовать подвесное хранение.
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Длина, мм
290
Страна производитель
Китай
Удлиненные пряморежущие ножницы Matrix 783165 длиной 290 мм, с обрезиненными рукоятками, предназначены для работ по листовому металлу толщиной до 0,8 мм. Удлиненная рабочая часть позволяет быстрее справляться с поставленными задачами. Инструмент оптимально подходит для бытового применения.
Преимущества
- Прочность и долговечность — лезвия изготовлены из углеродистой стали и покрыты маслом, режущие кромки закалены до необходимой твердости.
- Высокое качество работы — на режущих кромках предусмотрены специальные насечки, препятствующие выскальзыванию разрезаемого материала.
- Удобная эксплуатация — обрезиненные рукоятки с упорами для пальцев не выскальзывают из ладони.
- Безопасность — специальный замок позволяет заблокировать ножницы в закрытом положении при хранении и транспортировке.
- Петля на рукоятке — можно зафиксировать инструмент на поясе или в переноске с помощью скобы (шнурка) или организовать подвесное хранение.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножницы по металлу, удлиненные, 290 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Sparta - по цене 590 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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