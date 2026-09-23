Струбцина F-образная, 300 х 120 х 365 мм Sparta
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648875
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х30х12
Вес, г.
280
Описание товара Струбцина F-образная, 300 х 120 х 365 мм Sparta
F-образная струбцина используется в столярном и слесарном деле и позволяет фиксировать заготовки из металла, древесины и других материалов для их соединения или обработки. Деталь помещают между губками, одна из которых подвижна и служит для регулировки величины захвата. Винтовой зажим позволяет прикладывать значительное усилие для надежной фиксации. Защитные накладки предотвращают повреждение детали. Элементы конструкции выдерживают высокую температуру, поэтому струбцина подходит для проведения сварочных работ, при этом пластиковые накладки необходимо снять.
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Страна производитель
Китай
F-образная струбцина используется в столярном и слесарном деле и позволяет фиксировать заготовки из металла, древесины и других материалов для их соединения или обработки. Деталь помещают между губками, одна из которых подвижна и служит для регулировки величины захвата. Винтовой зажим позволяет прикладывать значительное усилие для надежной фиксации. Защитные накладки предотвращают повреждение детали. Элементы конструкции выдерживают высокую температуру, поэтому струбцина подходит для проведения сварочных работ, при этом пластиковые накладки необходимо снять.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина F-образная, 300 х 120 х 365 мм Sparta - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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