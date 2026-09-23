Top.Mail.Ru
Струбцина F-образная, 500 х 120 х 570 мм Sparta купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Струбцина F-образная, 500 х 120 х 570 мм Sparta

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Струбцина F-образная, 500 х 120 х 570 мм// Sparta - фото 1
Струбцина F-образная, 500 х 120 х 570 мм// Sparta - фото 2
Струбцина F-образная, 500 х 120 х 570 мм// Sparta - фото 3
Струбцина F-образная, 500 х 120 х 570 мм// Sparta - фото 4
Струбцина F-образная, 500 х 120 х 570 мм// Sparta - фото 5
Струбцина F-образная, 500 х 120 х 570 мм// Sparta - фото 6
Струбцина F-образная, 500 х 120 х 570 мм// Sparta - фото 7
Струбцина F-образная, 500 х 120 х 570 мм// Sparta - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
  • Струбцина F-образная, 500 х 120 х 570 мм// Sparta - фото 1
  • Струбцина F-образная, 500 х 120 х 570 мм// Sparta - фото 2
  • Струбцина F-образная, 500 х 120 х 570 мм// Sparta - фото 3
  • Струбцина F-образная, 500 х 120 х 570 мм// Sparta - фото 4
  • Струбцина F-образная, 500 х 120 х 570 мм// Sparta - фото 5
  • Струбцина F-образная, 500 х 120 х 570 мм// Sparta - фото 6
  • Струбцина F-образная, 500 х 120 х 570 мм// Sparta - фото 7
  • Струбцина F-образная, 500 х 120 х 570 мм// Sparta - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648880
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Струбцина F-образная, 500 х 120 х 570 мм Sparta
600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х50х12
Вес, кг.
1.65

Описание товара Струбцина F-образная, 500 х 120 х 570 мм Sparta

F-образная струбцина используется в столярном и слесарном деле и позволяет фиксировать заготовки из металла, древесины и других материалов для их соединения или обработки. Деталь помещают между губками, одна из которых подвижна и служит для регулировки величины захвата. Винтовой зажим позволяет прикладывать значительное усилие для надежной фиксации. Защитные накладки предотвращают повреждение детали. Элементы конструкции выдерживают высокую температуру, поэтому струбцина подходит для проведения сварочных работ, при этом пластиковые накладки необходимо снять.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Струбцина F-образная, 500 х 120 х 570 мм Sparta




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Страна производитель
Китай
Описание
F-образная струбцина используется в столярном и слесарном деле и позволяет фиксировать заготовки из металла, древесины и других материалов для их соединения или обработки. Деталь помещают между губками, одна из которых подвижна и служит для регулировки величины захвата. Винтовой зажим позволяет прикладывать значительное усилие для надежной фиксации. Защитные накладки предотвращают повреждение детали. Элементы конструкции выдерживают высокую температуру, поэтому струбцина подходит для проведения сварочных работ, при этом пластиковые накладки необходимо снять.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина F-образная, 500 х 120 х 570 мм Sparta - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 600 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...