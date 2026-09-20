Top.Mail.Ru
Кресло офисное BRABIX Classic EX-685 (532024) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло офисное BRABIX Classic EX-685 (532024)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло офисное BRABIX Classic EX-685 (532024) - фото 1
Кресло офисное BRABIX Classic EX-685 (532024) - фото 2
Кресло офисное BRABIX Classic EX-685 (532024) - фото 3
Кресло офисное BRABIX Classic EX-685 (532024) - фото 4
Кресло офисное BRABIX Classic EX-685 (532024) - фото 5
Кресло офисное BRABIX Classic EX-685 (532024) - фото 6
Кресло офисное BRABIX Classic EX-685 (532024) - фото 7
Кресло офисное BRABIX Classic EX-685 (532024) - фото 8
Кресло офисное BRABIX Classic EX-685 (532024) - фото 9
Кресло офисное BRABIX Classic EX-685 (532024) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло офисное BRABIX Classic EX-685 (532024) - фото 1
  • Кресло офисное BRABIX Classic EX-685 (532024) - фото 2
  • Кресло офисное BRABIX Classic EX-685 (532024) - фото 3
  • Кресло офисное BRABIX Classic EX-685 (532024) - фото 4
  • Кресло офисное BRABIX Classic EX-685 (532024) - фото 5
  • Кресло офисное BRABIX Classic EX-685 (532024) - фото 6
  • Кресло офисное BRABIX Classic EX-685 (532024) - фото 7
  • Кресло офисное BRABIX Classic EX-685 (532024) - фото 8
  • Кресло офисное BRABIX Classic EX-685 (532024) - фото 9
  • Кресло офисное BRABIX Classic EX-685 (532024) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557473
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
80х65х35
Вес, кг.
14.87

Описание товара Кресло офисное BRABIX Classic EX-685 (532024)

Данная модель отлично подойдет не только для офиса, но и прекрасно дополнит интерьер дома. Оснащена механизмом качания Top-Gun. Кресло имеет улучшенную эргономику с выраженной боковой и поясничной поддержкой. Ткань С - обивочный материал, состоящий из 100% синтетического волокна, неприхотлив в уходе. Наполнитель кресла - поролон средней жесткости. Пластиковое пятилучие способно выдержать нагрузку до 120 кг. Модель оснащена механизмом качания Top-Gun с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении. Данное кресло относится к топ-ассортименту и имеет доступную цену. Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, хорошей эргономикой, качественным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Кресло офисное BRABIX Classic EX-685 (532024)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание
Данная модель отлично подойдет не только для офиса, но и прекрасно дополнит интерьер дома. Оснащена механизмом качания Top-Gun. Кресло имеет улучшенную эргономику с выраженной боковой и поясничной поддержкой. Ткань С - обивочный материал, состоящий из 100% синтетического волокна, неприхотлив в уходе. Наполнитель кресла - поролон средней жесткости. Пластиковое пятилучие способно выдержать нагрузку до 120 кг. Модель оснащена механизмом качания Top-Gun с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении. Данное кресло относится к топ-ассортименту и имеет доступную цену. Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, хорошей эргономикой, качественным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло офисное BRABIX Classic EX-685 (532024) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...