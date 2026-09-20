Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, ткань-сетка (532417)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, ткань-сетка (532417)
BRABIX Pilot - стильное кресло повышенного комфорта с высокой эргономичной спинкой и мягким подголовником. Данная модель украсит любой интерьер, будь то квартира или офис. Обивка спинки из износоустойчивой сетчатой ткани, с ремнями для поясничной поддержки. Данная конструкция имеет ряд преимуществ: воздухопроницаемость - летом в кресле не жарко, а зимой не холодно, в отличие от того же кожзама, аккуратный, не громоздкий внешний вид, эргономичная посадка с выраженной поясничной поддержкой. Сиденье кресла просторное с плотной набивкой поролона. Износостойкая объемная мебельная ткань TW практически не выцветает. Комфортный подголовник и подлокотники с мягкими накладками из искусственной кожи добавляют презентабельности и легко чистятся. Модель оснащена механизмом качания Top-Gun с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении. Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
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