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Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног купить с доставкой в Москве
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Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног

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Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 6
Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 7
Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 8
Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 9
Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 10
Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 11
Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 12
Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 13
Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 14
Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 15
Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 16
Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 17
Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 6
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 7
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 8
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 9
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 10
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 11
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 12
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 13
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 14
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 15
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 16
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 17
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
9 680 руб.  16 290 руб. 
Начислим 155 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695438
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног
9 680 руб. -41%
16 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х67х39
Вес, кг.
19.55

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног

Компьютерное кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF представляет собой удобное и практичное кресло, которое позволяет выдерживать нагрузку до 120 кг. Кресло станет отличным решением как для домашнего использования, так и для офиса. В модели предусмотрена регулировка высоты кресла, а механизм качания TOP-GUN с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении позволит немного расслабиться в промежутках между работой. Обивка выполнена из прочной экокожи, которая устойчива к истиранию и загрязнению. Для перемещения кресла предусмотрены колеса с мягкой накладкой для паркета и ламината, надежно закрепленные в пластиковой крестовине. В модели имеются широкие мягкие подлокотники с накладками из экокожи. Соответствует стандарту BIFMA.



Теги товара: на колесиках, до 120 кг

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
Развернуть
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерное кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF представляет собой удобное и практичное кресло, которое позволяет выдерживать нагрузку до 120 кг. Кресло станет отличным решением как для домашнего использования, так и для офиса. В модели предусмотрена регулировка высоты кресла, а механизм качания TOP-GUN с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении позволит немного расслабиться в промежутках между работой. Обивка выполнена из прочной экокожи, которая устойчива к истиранию и загрязнению. Для перемещения кресла предусмотрены колеса с мягкой накладкой для паркета и ламината, надежно закрепленные в пластиковой крестовине. В модели имеются широкие мягкие подлокотники с накладками из экокожи. Соответствует стандарту BIFMA.


Теги товара: на колесиках, до 120 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - данный товар вы можете купить по цене 9680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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