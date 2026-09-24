Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%9 680 руб. 16 290 руб.
В наличии
Код товара: 695438
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 680 руб. -41%
16 290 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х67х39
Вес, кг.
19.55
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног
Компьютерное кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF представляет собой удобное и практичное кресло, которое позволяет выдерживать нагрузку до 120 кг. Кресло станет отличным решением как для домашнего использования, так и для офиса. В модели предусмотрена регулировка высоты кресла, а механизм качания TOP-GUN с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении позволит немного расслабиться в промежутках между работой. Обивка выполнена из прочной экокожи, которая устойчива к истиранию и загрязнению. Для перемещения кресла предусмотрены колеса с мягкой накладкой для паркета и ламината, надежно закрепленные в пластиковой крестовине. В модели имеются широкие мягкие подлокотники с накладками из экокожи. Соответствует стандарту BIFMA.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках, до 120 кг
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 610 руб. 17 820 руб.2653 руб. в СплитКресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, кожзам (5324...
-
В наличииЦена 11 500 руб.2875 руб. в СплитКресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов...
-
В наличииЦена 13 620 руб.3405 руб. в СплитКресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT B FABRIC черный
-
В наличииЦена 15 140 руб.3785 руб. в СплитКресло Cactus CS-GMC515-GYGN серый сиденье салатовый сетка/ткань...
-
В наличииЦена 16 990 руб.4248 руб. в СплитКресло руководителя Бюрократ CH-609SL/ECO черный эко.кожа кресто...
-
В наличии БесплатноЦена 21 900 руб.5475 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue
-
В наличии БесплатноЦена 21 900 руб.5475 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue
-
В наличии БесплатноЦена 21 900 руб.5475 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red
-
В наличии БесплатноЦена 21 900 руб.5475 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BO) black/orange
-
В наличииЦена 21 900 руб.5475 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BB) black
-
В наличии БесплатноЦена 21 900 руб.5475 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BG) black/green
-
В наличии БесплатноЦена 21 900 руб.5475 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red
Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
Развернуть
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Компьютерное кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF представляет собой удобное и практичное кресло, которое позволяет выдерживать нагрузку до 120 кг. Кресло станет отличным решением как для домашнего использования, так и для офиса. В модели предусмотрена регулировка высоты кресла, а механизм качания TOP-GUN с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении позволит немного расслабиться в промежутках между работой. Обивка выполнена из прочной экокожи, которая устойчива к истиранию и загрязнению. Для перемещения кресла предусмотрены колеса с мягкой накладкой для паркета и ламината, надежно закрепленные в пластиковой крестовине. В модели имеются широкие мягкие подлокотники с накладками из экокожи. Соответствует стандарту BIFMA.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках, до 120 кг
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках, до 120 кг
Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног - данный товар вы можете купить по цене 9680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа крестов. пластик подст.для ног