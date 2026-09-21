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Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный купить с доставкой в Москве
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Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный

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Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 1
Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 2
Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 3
Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 4
Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 5
Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 6
Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 7
Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 8
Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 9
Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 10
Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 11
Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 12
Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 13
Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 14
Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 15
Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 16
Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 17
Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 18
Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 19
Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 20
Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 21
Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 22
Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 1
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 2
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  • Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 4
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 5
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 6
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 7
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 8
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 9
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 10
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 11
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 12
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 13
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 14
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 15
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 16
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 17
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 18
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 19
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 20
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 21
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 22
  • Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702654
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Характеристики

Бренд
Zombie Defender
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный, серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х49х41
Вес, кг.
19

Описание товара Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный

Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный

Отзывы о товаре Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный




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Характеристики
Бренд
Zombie Defender
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
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Цвет
черный, серый
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло игровое Zombie Weaver черный/серый с подголов. крестов. пластик подст.для ног пластик черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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