Top.Mail.Ru
Кресло офисное BRABIX Flight R EX-541 черное/серое (532518) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло офисное BRABIX Flight R EX-541 черное/серое (532518)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло офисное BRABIX Flight R EX-541 черное/серое (532518) - фото 1
Кресло офисное BRABIX Flight R EX-541 черное/серое (532518) - фото 2
Кресло офисное BRABIX Flight R EX-541 черное/серое (532518) - фото 3
Кресло офисное BRABIX Flight R EX-541 черное/серое (532518) - фото 4
Кресло офисное BRABIX Flight R EX-541 черное/серое (532518) - фото 5
Кресло офисное BRABIX Flight R EX-541 черное/серое (532518) - фото 6
Кресло офисное BRABIX Flight R EX-541 черное/серое (532518) - фото 7
Кресло офисное BRABIX Flight R EX-541 черное/серое (532518) - фото 8
Кресло офисное BRABIX Flight R EX-541 черное/серое (532518) - фото 9
Кресло офисное BRABIX Flight R EX-541 черное/серое (532518) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло офисное BRABIX Flight R EX-541 черное/серое (532518) - фото 1
  • Кресло офисное BRABIX Flight R EX-541 черное/серое (532518) - фото 2
  • Кресло офисное BRABIX Flight R EX-541 черное/серое (532518) - фото 3
  • Кресло офисное BRABIX Flight R EX-541 черное/серое (532518) - фото 4
  • Кресло офисное BRABIX Flight R EX-541 черное/серое (532518) - фото 5
  • Кресло офисное BRABIX Flight R EX-541 черное/серое (532518) - фото 6
  • Кресло офисное BRABIX Flight R EX-541 черное/серое (532518) - фото 7
  • Кресло офисное BRABIX Flight R EX-541 черное/серое (532518) - фото 8
  • Кресло офисное BRABIX Flight R EX-541 черное/серое (532518) - фото 9
  • Кресло офисное BRABIX Flight R EX-541 черное/серое (532518) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557469
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
90х59х23
Вес, кг.
12.22

Описание товара Кресло офисное BRABIX Flight R EX-541 черное/серое (532518)

Офисное кресло BRABIX Flight R EX-541 отличается стильным и современным дизайном. А продуманная эргономика модели способна обеспечить наиболее комфортные условия для работы. Обивка сиденья выполнена из устойчивой к износу экокожи - современного материала на хлопковой основе, а сетчатая спинка способствует естественной циркуляции воздуха. Прочное металлическое хромированное пятилучие гарантирует длительную эксплуатацию и приятный внешний вид. Широкий мягкий подголовник и поясничная поддержка придают креслу дополнительный комфорт и формируют правильную эргономику. Максимальная нагрузка на кресло - 120 кг. Надежный механизм качания Top Gun обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.

Отзывы о товаре Кресло офисное BRABIX Flight R EX-541 черное/серое (532518)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание
Офисное кресло BRABIX Flight R EX-541 отличается стильным и современным дизайном. А продуманная эргономика модели способна обеспечить наиболее комфортные условия для работы. Обивка сиденья выполнена из устойчивой к износу экокожи - современного материала на хлопковой основе, а сетчатая спинка способствует естественной циркуляции воздуха. Прочное металлическое хромированное пятилучие гарантирует длительную эксплуатацию и приятный внешний вид. Широкий мягкий подголовник и поясничная поддержка придают креслу дополнительный комфорт и формируют правильную эргономику. Максимальная нагрузка на кресло - 120 кг. Надежный механизм качания Top Gun обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло офисное BRABIX Flight R EX-541 черное/серое (532518) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...