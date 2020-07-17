Компьютерное кресло Brabix Flight EX-540 коричневый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Компьютерное кресло Brabix Flight EX-540 коричневый
Надежное основание в виде металлического хромированного пятилучия обеспечивает длительную эксплуатацию и привлекательный внешний вид.
Широкий мягкий подголовник и поясничная поддержка придают креслу дополнительный комфорт и формируют правильную эргономику.
Кресло сочетает обивку из износоустойчивой ткани и сетки. Мебельная ткань на сиденье и подлокотниках обеспечивает длительную эксплуатацию и практичность, а сетчатая спинка способствует естественной циркуляции воздуха.
Максимальная нагрузка на кресло 120 кг.
Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 680 руб. 16 290 руб.2420 руб. в СплитКресло руководителя Бюрократ CH-868N-BF слоновая кость эко.кожа ...
-
В наличииЦена 10 610 руб. 17 820 руб.2653 руб. в СплитКресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, кожзам (5324...
-
В наличииЦена 11 500 руб.2875 руб. в СплитКресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов...
-
В наличииЦена 13 620 руб.3405 руб. в СплитКресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT B FABRIC черный
-
В наличииЦена 16 990 руб.4248 руб. в СплитКресло руководителя Бюрократ CH-609SL/ECO черный эко.кожа кресто...
-
В наличии БесплатноЦена 21 950 руб.5488 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue
-
В наличии БесплатноЦена 21 950 руб.5488 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue
-
В наличии БесплатноЦена 21 950 руб.5488 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red
-
В наличии БесплатноЦена 21 950 руб.5488 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BO) black/orange
-
В наличииЦена 21 950 руб.5488 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BB) black
-
В наличии БесплатноЦена 21 950 руб.5488 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BG) black/green
-
В наличии БесплатноЦена 21 950 руб.5488 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red
Надежное основание в виде металлического хромированного пятилучия обеспечивает длительную эксплуатацию и привлекательный внешний вид.
Широкий мягкий подголовник и поясничная поддержка придают креслу дополнительный комфорт и формируют правильную эргономику.
Кресло сочетает обивку из износоустойчивой ткани и сетки. Мебельная ткань на сиденье и подлокотниках обеспечивает длительную эксплуатацию и практичность, а сетчатая спинка способствует естественной циркуляции воздуха.
Максимальная нагрузка на кресло 120 кг.
Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Достоинства:
цена, качество, дизайн
Недостатки:
нет!
Комментарий:
кресло огонь! очень удобное и красивое) рекомендую!
Отзывы о товаре Компьютерное кресло Brabix Flight EX-540 коричневый
Достоинства:
цена, качество, дизайн
Недостатки:
нет!
Комментарий:
кресло огонь! очень удобное и красивое) рекомендую!