Кресло для приемных и переговорных BRABIX Visit CF-101, хром, экокожа, черное (532559)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло для приемных и переговорных BRABIX Visit CF-101, хром, экокожа, черное (532559)
Уникальный каркас из металла и узкие подлокотники с небольшими накладками придают конструкции легкость и прочность. Горизонтальные строчки на спинке подчеркивают элегантный внешний вид. Кресло BRABIX Visit CF-101 прекрасно впишется в любой интерьер. Каркас сиденья и спинки является монолитным, выполнен целиком из фанеры, формирующей жесткость всей конструкции и эргономику спинки. Материал обивки - высококачественная экокожа santorini - износостойкий и неприхотливый в уходе материал. Поролон средней жесткости, достаточно плотной набивки. Хромированная металлическая рама способна выдержать нагрузку до 120 кг. Подлокотники имеют накладки из пластика.
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