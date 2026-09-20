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Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный купить с доставкой в Москве
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Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный

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Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 1
Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 2
Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 3
Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 4
Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 5
Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 6
Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 7
Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 8
Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 9
Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 10
Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 11
Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 12
Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 13
Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 14
Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 15
Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 16
Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 17
Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 18
Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
  • Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 1
  • Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 2
  • Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 3
  • Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 4
  • Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 5
  • Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 6
  • Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 7
  • Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 8
  • Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 9
  • Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 10
  • Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 11
  • Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 12
  • Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 13
  • Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 14
  • Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 15
  • Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 16
  • Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 17
  • Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 18
  • Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
9 360 руб.  18 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541353
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Характеристики

Бренд
Edifier
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
6.67

Описание товара Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный

Колонки 2.0 Edifier R1380DB – двухполосная система с общей мощностью 42 Вт. Комфортной эксплуатации способствует наличие ПДУ, а также возможность настройки высоких и низких частот. Колонки с МДФ-корпусами и размерами по 15.2x24.1x20 см оснащены фазоинвертором и пружинной клеммой для надежного подключения к усилителю. На корпусе прибора Edifier R1380DB вы найдете разъемы подключения RCA и S/PDIF (optical и coaxial). Также имеется Bluetooth-модуль для удобной синхронизации со смартфоном и прослушивания любимой музыки через привычные приложения. Комплектация включает аудио- и оптический кабель, беспроводной ПДУ.

Отзывы о товаре Колонки Edifier R1380DB 2.0 светлое дерево/черный




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Характеристики
Бренд
Edifier
Тип товара
Компьютерные колонки
Страна производитель
Китай
Описание
Колонки 2.0 Edifier R1380DB – двухполосная система с общей мощностью 42 Вт. Комфортной эксплуатации способствует наличие ПДУ, а также возможность настройки высоких и низких частот. Колонки с МДФ-корпусами и размерами по 15.2x24.1x20 см оснащены фазоинвертором и пружинной клеммой для надежного подключения к усилителю. На корпусе прибора Edifier R1380DB вы найдете разъемы подключения RCA и S/PDIF (optical и coaxial). Также имеется Bluetooth-модуль для удобной синхронизации со смартфоном и прослушивания любимой музыки через привычные приложения. Комплектация включает аудио- и оптический кабель, беспроводной ПДУ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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