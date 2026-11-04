Top.Mail.Ru
Клавиатура Logitech K580 белый/серый (920-010621) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура Logitech K580 белый/серый (920-010621)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура Logitech K580 белый/серый (920-010621) - фото 1
Клавиатура Logitech K580 белый/серый (920-010621) - фото 2
Клавиатура Logitech K580 белый/серый (920-010621) - фото 3
Клавиатура Logitech K580 белый/серый (920-010621) - фото 4
Клавиатура Logitech K580 белый/серый (920-010621) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
  • Клавиатура Logitech K580 белый/серый (920-010621) - фото 1
  • Клавиатура Logitech K580 белый/серый (920-010621) - фото 2
  • Клавиатура Logitech K580 белый/серый (920-010621) - фото 3
  • Клавиатура Logitech K580 белый/серый (920-010621) - фото 4
  • Клавиатура Logitech K580 белый/серый (920-010621) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 260 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541199
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура Logitech K580 белый/серый (920-010621)
3 260 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатуры
Размеры в упаковке, см
25х15х4
Вес, г.
575

Описание товара Клавиатура Logitech K580 белый/серый (920-010621)

Организуйте удобное рабочее место, добавив компактную универсальную клавиатуру K580. Ультратонкий профиль и современный дизайн делают ее идеальным решением для ввода текста с легким переключением между компьютером и смартфоном.

Отзывы о товаре Клавиатура Logitech K580 белый/серый (920-010621)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатуры
Описание
Организуйте удобное рабочее место, добавив компактную универсальную клавиатуру K580. Ультратонкий профиль и современный дизайн делают ее идеальным решением для ввода текста с легким переключением между компьютером и смартфоном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Logitech K580 белый/серый (920-010621) - по цене 3260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...