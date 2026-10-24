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Память оперативная DDR4 ExeGate HiPower 4Gb 2400MHz (EX288047RUS) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная DDR4 ExeGate HiPower 4Gb 2400MHz (EX288047RUS)

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Память оперативная DDR4 ExeGate HiPower 4Gb 2400MHz (EX288047RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оперативная память
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
4
Тактовая частота
2400
Показатель скорости
PC4-19200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 539966
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Память оперативная DDR4 ExeGate HiPower 4Gb 2400MHz (EX288047RUS)
2 540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Оперативная память
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
2400
Показатель скорости
PC4-19200
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
17

Описание товара Память оперативная DDR4 ExeGate HiPower 4Gb 2400MHz (EX288047RUS)

Оперативная память произведена учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность надежность.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 ExeGate HiPower 4Gb 2400MHz (EX288047RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Оперативная память
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
2400
Показатель скорости
PC4-19200
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память произведена учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность надежность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Память оперативная DDR4 ExeGate HiPower 4Gb 2400MHz (EX288047RUS) - по цене 2540 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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