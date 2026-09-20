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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) 2.8 mm купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) 2.8 mm

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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) 2.8 mm - фото 1
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) 2.8 mm - фото 2
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) 2.8 mm - фото 3
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) 2.8 mm - фото 4
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) 2.8 mm - фото 5
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) 2.8 mm - фото 6
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) 2.8 mm - фото 7
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) 2.8 mm - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) 2.8 mm - фото 1
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) 2.8 mm - фото 2
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) 2.8 mm - фото 3
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) 2.8 mm - фото 4
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) 2.8 mm - фото 5
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) 2.8 mm - фото 6
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) 2.8 mm - фото 7
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) 2.8 mm - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
1 320 руб.  3 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539580
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
98х65х1
Вес, г.
500

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) 2.8 mm

Обновленная купольная 1080p видеокамера HiWatch DS-T201(B) с поддержкой популярных форматов высокой четкости AHD, HD-TVI, CVI, позволяющий передавать сигнал по коаксиальному кабелю с разрешением до 2 Мп на расстояние до 500 м. Для осуществления видеоконтроля при недостаточной освещенности и в полной темноте модель снабжена встроенной ИК-подсветкой с функцией Smart, автоматически корректирующей яркость диодов в зависимости от удаленности объекта. Для борьбы с шумами на «борту» присутствует цифровое шумоподавление DNR. Расширенный диапазон рабочих температур от -20° до +45°C дает возможность устанавливать камеру в любых типах помещений, в том числе неотапливаемых. HiWatch DS-T201 является превосходным выбором для апгрейда устаревших систем аналогового видеонаблюдения или развертывания новых комплексов CCTV, с требованиями к разрешению и ограниченным бюджетом.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) 2.8 mm




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
Обновленная купольная 1080p видеокамера HiWatch DS-T201(B) с поддержкой популярных форматов высокой четкости AHD, HD-TVI, CVI, позволяющий передавать сигнал по коаксиальному кабелю с разрешением до 2 Мп на расстояние до 500 м. Для осуществления видеоконтроля при недостаточной освещенности и в полной темноте модель снабжена встроенной ИК-подсветкой с функцией Smart, автоматически корректирующей яркость диодов в зависимости от удаленности объекта. Для борьбы с шумами на «борту» присутствует цифровое шумоподавление DNR. Расширенный диапазон рабочих температур от -20° до +45°C дает возможность устанавливать камеру в любых типах помещений, в том числе неотапливаемых. HiWatch DS-T201 является превосходным выбором для апгрейда устаревших систем аналогового видеонаблюдения или развертывания новых комплексов CCTV, с требованиями к разрешению и ограниченным бюджетом.
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Отзывы


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