Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) 2.8 mm
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) 2.8 mm
Обновленная купольная 1080p видеокамера HiWatch DS-T201(B) с поддержкой популярных форматов высокой четкости AHD, HD-TVI, CVI, позволяющий передавать сигнал по коаксиальному кабелю с разрешением до 2 Мп на расстояние до 500 м. Для осуществления видеоконтроля при недостаточной освещенности и в полной темноте модель снабжена встроенной ИК-подсветкой с функцией Smart, автоматически корректирующей яркость диодов в зависимости от удаленности объекта. Для борьбы с шумами на «борту» присутствует цифровое шумоподавление DNR. Расширенный диапазон рабочих температур от -20° до +45°C дает возможность устанавливать камеру в любых типах помещений, в том числе неотапливаемых. HiWatch DS-T201 является превосходным выбором для апгрейда устаревших систем аналогового видеонаблюдения или развертывания новых комплексов CCTV, с требованиями к разрешению и ограниченным бюджетом.
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