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Бинокль Levenhuk LabZZ B4 купить с доставкой в Москве
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Бинокль Levenhuk LabZZ B4

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Бинокль Levenhuk LabZZ B4 - фото 9
Бинокль Levenhuk LabZZ B4 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
детский
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
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  • Бинокль Levenhuk LabZZ B4 - фото 2
  • Бинокль Levenhuk LabZZ B4 - фото 3
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  • Бинокль Levenhuk LabZZ B4 - фото 7
  • Бинокль Levenhuk LabZZ B4 - фото 8
  • Бинокль Levenhuk LabZZ B4 - фото 9
  • Бинокль Levenhuk LabZZ B4 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538496
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
детский
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
260

Описание товара Бинокль Levenhuk LabZZ B4

Бинокль Levenhuk LabZZ B4 – оптический прибор для маленьких первооткрывателей, который поможет увидеть больше на прогулке, в походе и путешествии. В бинокле реализовано классическое для «взрослых» туристических моделей сочетание 8-кратного увеличения и 21-миллиметровых объективов. Но при этом прибор полностью адаптирован для детских рук. Благодаря миниатюрным размерам и небольшому весу он станет отличным спутником в любом приключении. Оптика Levenhuk LabZZ B4 построена на призмах roof из стекла BK-7. Оптические поверхности полностью просветлены, за счет чего бинокль формирует яркое, контрастное и хорошо читаемое изображение, особенно в ясную погоду. Корпус обрезинен, что позволяет использовать бинокль даже в самых активных играх, не боясь повреждений при случайном падении прибора. Наглазники тоже сделаны из резины, поэтому ребенку будет удобно вести даже длительные наблюдения, высматривая неприятеля во время игры или изучая животных на природе.

Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk LabZZ B4




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
детский
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Levenhuk LabZZ B4 – оптический прибор для маленьких первооткрывателей, который поможет увидеть больше на прогулке, в походе и путешествии. В бинокле реализовано классическое для «взрослых» туристических моделей сочетание 8-кратного увеличения и 21-миллиметровых объективов. Но при этом прибор полностью адаптирован для детских рук. Благодаря миниатюрным размерам и небольшому весу он станет отличным спутником в любом приключении. Оптика Levenhuk LabZZ B4 построена на призмах roof из стекла BK-7. Оптические поверхности полностью просветлены, за счет чего бинокль формирует яркое, контрастное и хорошо читаемое изображение, особенно в ясную погоду. Корпус обрезинен, что позволяет использовать бинокль даже в самых активных играх, не боясь повреждений при случайном падении прибора. Наглазники тоже сделаны из резины, поэтому ребенку будет удобно вести даже длительные наблюдения, высматривая неприятеля во время игры или изучая животных на природе.
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Доставка
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