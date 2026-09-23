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Тепловентилятор Engy PTC-319 черный купить с доставкой в Москве
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Тепловентилятор Engy PTC-319 черный

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Тепловентилятор Engy PTC-319 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1500
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 531838
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Характеристики

Бренд
Engy
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1500
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
22
Напряжение
220 В
Термостат
нет
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
Тепловентилятор, Инструкция, Упаковка.
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.07

Описание товара Тепловентилятор Engy PTC-319 черный

Описание товара Тепловентилятор Engy PTC-319 черный Тепловентилятор Engy PTC-319 черный 007533 оборудован керамическим нагревательным элементом. Прибор служит для обогрева воздуха. Тепловентилятор имеет защиту от перегрева. Смотрите также: Вентиляторы , Газовые обогреватели , Инфракрасные обогреватели , Конвекторы , Кондиционеры , Масляные радиаторы , Метеостанции , Осушители воздуха , Очистители и увлажнители воздуха , Системы вентиляции , Сушилки для рук , Тепловентиляторы , Тепловые завесы , напольные , керамические , 2 квт , с термостатом , напольные керамические , для гаража

Отзывы о товаре Тепловентилятор Engy PTC-319 черный




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Характеристики
Бренд
Engy
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1500
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
22
Напряжение
220 В
Термостат
нет
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
Тепловентилятор, Инструкция, Упаковка.
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Тепловентилятор Engy PTC-319 черный Тепловентилятор Engy PTC-319 черный 007533 оборудован керамическим нагревательным элементом. Прибор служит для обогрева воздуха. Тепловентилятор имеет защиту от перегрева. Смотрите также: Вентиляторы , Газовые обогреватели , Инфракрасные обогреватели , Конвекторы , Кондиционеры , Масляные радиаторы , Метеостанции , Осушители воздуха , Очистители и увлажнители воздуха , Системы вентиляции , Сушилки для рук , Тепловентиляторы , Тепловые завесы , напольные , керамические , 2 квт , с термостатом , напольные керамические , для гаража
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Отзывы


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