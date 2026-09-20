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Флешка 64GB ADATA UV240, USB 2.0, Черный AUV240-64G-RBK купить с доставкой в Москве
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Флешка 64GB ADATA UV240, USB 2.0, Черный AUV240-64G-RBK

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Флешка 64GB ADATA UV240, USB 2.0, Черный AUV240-64G-RBK - фото 1
Флешка 64GB ADATA UV240, USB 2.0, Черный AUV240-64G-RBK - фото 2
Флешка 64GB ADATA UV240, USB 2.0, Черный AUV240-64G-RBK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
  • Флешка 64GB ADATA UV240, USB 2.0, Черный AUV240-64G-RBK - фото 1
  • Флешка 64GB ADATA UV240, USB 2.0, Черный AUV240-64G-RBK - фото 2
  • Флешка 64GB ADATA UV240, USB 2.0, Черный AUV240-64G-RBK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
670 руб.  760 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 519085
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка 64GB ADATA UV240, USB 2.0, Черный AUV240-64G-RBK
670 руб. -12%
760 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
30

Описание товара Флешка 64GB ADATA UV240, USB 2.0, Черный AUV240-64G-RBK

Откидная конструкция колпачка не только не дает его потерять, но и легко открывается щелчком большого пальца.

Отзывы о товаре Флешка 64GB ADATA UV240, USB 2.0, Черный AUV240-64G-RBK




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
Откидная конструкция колпачка не только не дает его потерять, но и легко открывается щелчком большого пальца.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 64GB ADATA UV240, USB 2.0, Черный AUV240-64G-RBK - стоимость товара 670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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