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Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 518332
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Описание товара Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G 600Вт серебристый/черный
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G позволяет готовить хлеб и другую домашнюю выпечку. Она выполнена в надежном металлическом корпусе и оснащена 13 автоматическими программами. Хлебопечь позволяет регулировать цвет корочки, поддерживать тепло по завершению приготовления и программировать время запуска с помощью таймера отложенного старта до 13 часов. Максимально допустимый вес выпечки составляет 900 г. Диспенсер предусматривает добавление различных ингредиентов в процессе замешивания теста. Панель управления с дисплеем гарантирует легкую настройку различных параметров. В комплекте с Hyundai HYBM-M0313G поставляются лопасть для замешивания, мерный стакан и мерная ложка.
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0313G позволяет готовить хлеб и другую домашнюю выпечку. Она выполнена в надежном металлическом корпусе и оснащена 13 автоматическими программами. Хлебопечь позволяет регулировать цвет корочки, поддерживать тепло по завершению приготовления и программировать время запуска с помощью таймера отложенного старта до 13 часов. Максимально допустимый вес выпечки составляет 900 г. Диспенсер предусматривает добавление различных ингредиентов в процессе замешивания теста. Панель управления с дисплеем гарантирует легкую настройку различных параметров. В комплекте с Hyundai HYBM-M0313G поставляются лопасть для замешивания, мерный стакан и мерная ложка.
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