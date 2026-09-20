Описание товара Память оперативная DDR4 Samsung 128GB 3200Hz (M393AAG40M32-CAECO)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для специализированных рабочих станций и серверов, где на первом месте стоит не максимальная частота, а огромный объём и стабильность работы под постоянной нагрузкой. Он оптимально подходит для задач виртуализации, работы с гигантскими базами данных, научных вычислений и профессионального рендеринга сложных сцен, где 128 гигабайт ОЗУ позволяют держать в памяти весь проект без обращений к медленному накопителю. Для игровых ПК или домашней мультимедийной системы такой объём будет избыточным, а вот для апгрейда сервера или создания мощной инженерной станции - это практичное и надёжное решение.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует стандарт DDR4, который обеспечивает улучшенную энергоэффективность и более высокую плотность размещения чипов по сравнению с предыдущим поколением DDR3. Это полноразмерный модуль DIMM, предназначенный исключительно для установки в соответствующие слоты серверных или рабочих материнских плат. Важно помнить, что физически и электрически память DDR4 несовместима со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому выбор должен быть строго в соответствии с возможностями вашей системной платы.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предоставляет колоссальный суммарный объём в 128 ГБ, что переводит систему в категорию профессионального инструмента. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что критически важно для сокращения времени обработки больших массивов данных. В сценариях, где приложения активно используют оперативную память - например, симуляции или рендер с детализированными текстурами - такая комбинация объёма и скорости минимизирует задержки и серьёзно повышает общую отзывчивость рабочей среды.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Данная память является серверным модулем RDIMM (Registered DIMM) и ориентирована прежде всего на стабильность и коррекцию ошибок (ECC), а не на агрессивные тайминги или разгон. Её рабочие параметры, включая напряжение, оптимизированы для круглосуточной работы без сбоев. Профили автоматического разгона, такие как XMP, для подобных модулей, как правило, не применяются; они рассчитаны на работу на номинальных заводских частотах, гарантируемых для совместимых серверных платформ.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с серверными платформами и чипсетами, поддерживающими память типа DDR4 RDIMM. Ключевое требование - материнская плата должна иметь поддержку регистровой памяти (Registered) и ECC, что характерно для процессоров Intel Xeon и AMD EPYC определённых поколений. Крайне важно перед покупкой свериться со списком поддерживаемой памяти (QVL) вашей серверной платы, чтобы гарантировать корректную работу на заявленной частоте 3200 МГц, так как поддержка зависит от конкретной модели процессора и ревизии BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в стандартном серверном исполнении, которое, как правило, не предполагает массивных декоративных радиаторов. Основной акцент сделан на обеспечение надёжного пассивного охлаждения за счёт конструкции самого модуля и качественного воздушного потока в серверном шасси. Высота планки соответствует типовым габаритам, что минимизирует риски конфликтов при плотной установке в стойке. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют, что полностью соответствует её сугубо профессиональному назначению.

Комплектность, режимы работы и расширение

В данном случае товар представляет собой один модуль памяти объёмом 128 ГБ. Для активации многоканального режима (двухканального, четырёхканального или даже восьмиканального на серверных платформах), который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить несколько таких модулей в соответствии с руководством к материнской плате. При расширении системы крайне рекомендуется использовать идентичные модули из одной партии для обеспечения максимальной стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это узкая специализация модуля. Он не подойдёт для обычных настольных ПК на базе потребительских процессоров Intel Core или AMD Ryzen, так как они не поддерживают регистровую память (RDIMM). Убедитесь, что ваша серверная или рабочая станционная материнская плата поддерживает именно DDR4 RDIMM, а не обычную небуферизованную память (UDIMM). Этот комплект - оптимальный выбор для целенаправленного наращивания объёма ОЗУ в существующей серверной инфраструктуре или сборки новой профессиональной системы, где важны надёжность и большой объём, а не экстремальные частоты для игр.