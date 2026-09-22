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Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RTL Gaming (VEU564G6028K) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RTL Gaming (VEU564G6028K)

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Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RTL Gaming (VEU564G6028K) - фото 1
Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RTL Gaming (VEU564G6028K) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
28-40-40-100
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RTL Gaming (VEU564G6028K) - фото 1
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RTL Gaming (VEU564G6028K) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
190 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716476
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
28
Тайминги
28-40-40-100
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RTL Gaming (VEU564G6028K)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 объёмом 64 ГБ идеально подходит для требовательных пользователей, которые работают с ресурсоёмкими приложениями. Он станет отличным выбором для сборки профессиональной рабочей станции для видеомонтажа, 3D-рендеринга, работы с большими базами данных, а также для энтузиастов, практикующих многозадачность с десятками вкладок и одновременным запуском нескольких тяжёлых программ. Для современных игр этот объём предоставляет огромный запас на годы вперёд, хотя для чисто игровых систем можно рассмотреть и более быстрые комплекты меньшего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память поколения DDR5, которая устанавливается только в современные платформы Intel LGA1700 и AM5 от AMD. Это поколение обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4 за счёт архитектурных улучшений. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их совместимость исключительно со слотами на полноразмерных материнских платах для настольных ПК, но не для ноутбуков.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме даёт 64 ГБ ОЗУ. Такой объём позволяет без подтормаживаний работать с огромными проектами в Adobe Premiere или DaVinci Resolve, а также комфортно использовать виртуальные машины. Частота 6000 МГц является отличным балансом для DDR5, обеспечивая высокую пропускную способность для процессоров нового поколения, что положительно сказывается на скорости рендеринга и минимальном FPS в играх.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модули работают с таймингами CL и поддерживают технологию Intel XMP 3.0. Это означает, что для работы на заявленной частоте 6000 МГц вам не потребуется вручную настраивать BIOS — достаточно активировать готовый профиль. Рабочее напряжение оптимизировано под стандарты DDR5, обеспечивая стабильную работу на высоких скоростях. Данный комплект ориентирован на надёжную работу на заявленных параметрах, а не на экстремальный ручной разгон.

Совместимость с платформой

Память совместима с материнскими платами на чипсетах Intel Z790, B760, H770 и AMD X670, B650. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как они физически несовместимы с DDR4. Также рекомендуется проверить QVL-список (список совместимого оборудования) на сайте производителя материнской платы и обновить BIOS до актуальной версии для гарантированной стабильности на высокой частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены эффективными алюминиевыми радиаторами, которые отводят тепло от микросхем памяти при длительной нагрузке, способствуя стабильности. Дизайн радиаторов Viper Elite 5 относительно компактен, что минимизирует риск конфликта с установкой крупных процессорных кулеров воздушного типа. Подсветка RGB позволит создать гармоничное освещение внутри корпуса при наличии совместимой материнской платы и ПО для синхронизации.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что гарантирует их полную совместимость друг с другом. Установив эти две планки в правильные слоты (обычно помеченные на материнской плате как A2 и B2), вы активируете двухканальный режим, который значительно увеличивает эффективную скорость работы памяти по сравнению с одноканальным. Для дальнейшего расширения до 128 ГБ потребуется докупить абсолютно идентичный комплект.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это необратимая несовместимость с платформами под DDR4. Также имейте в виду, что для достижения заявленной частоты 6000 МГц необходима материнская плата, способная её поддерживать, и соответствующий процессор с сильным контроллером памяти. При выборе ориентируйтесь на свой сценарий: этот набор — решение для профессиональных рабочих нагрузок и многозадачности, где важен именно большой объём. Для чисто игрового ПК часто можно обойтись 32 ГБ, потратив сэкономленные средства на более быструю видеокарту.

Отзывы о товаре Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RTL Gaming (VEU564G6028K)




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
28
Тайминги
28-40-40-100
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1.4
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 объёмом 64 ГБ идеально подходит для требовательных пользователей, которые работают с ресурсоёмкими приложениями. Он станет отличным выбором для сборки профессиональной рабочей станции для видеомонтажа, 3D-рендеринга, работы с большими базами данных, а также для энтузиастов, практикующих многозадачность с десятками вкладок и одновременным запуском нескольких тяжёлых программ. Для современных игр этот объём предоставляет огромный запас на годы вперёд, хотя для чисто игровых систем можно рассмотреть и более быстрые комплекты меньшего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память поколения DDR5, которая устанавливается только в современные платформы Intel LGA1700 и AM5 от AMD. Это поколение обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4 за счёт архитектурных улучшений. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их совместимость исключительно со слотами на полноразмерных материнских платах для настольных ПК, но не для ноутбуков.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме даёт 64 ГБ ОЗУ. Такой объём позволяет без подтормаживаний работать с огромными проектами в Adobe Premiere или DaVinci Resolve, а также комфортно использовать виртуальные машины. Частота 6000 МГц является отличным балансом для DDR5, обеспечивая высокую пропускную способность для процессоров нового поколения, что положительно сказывается на скорости рендеринга и минимальном FPS в играх.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модули работают с таймингами CL и поддерживают технологию Intel XMP 3.0. Это означает, что для работы на заявленной частоте 6000 МГц вам не потребуется вручную настраивать BIOS — достаточно активировать готовый профиль. Рабочее напряжение оптимизировано под стандарты DDR5, обеспечивая стабильную работу на высоких скоростях. Данный комплект ориентирован на надёжную работу на заявленных параметрах, а не на экстремальный ручной разгон.

Совместимость с платформой

Память совместима с материнскими платами на чипсетах Intel Z790, B760, H770 и AMD X670, B650. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как они физически несовместимы с DDR4. Также рекомендуется проверить QVL-список (список совместимого оборудования) на сайте производителя материнской платы и обновить BIOS до актуальной версии для гарантированной стабильности на высокой частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены эффективными алюминиевыми радиаторами, которые отводят тепло от микросхем памяти при длительной нагрузке, способствуя стабильности. Дизайн радиаторов Viper Elite 5 относительно компактен, что минимизирует риск конфликта с установкой крупных процессорных кулеров воздушного типа. Подсветка RGB позволит создать гармоничное освещение внутри корпуса при наличии совместимой материнской платы и ПО для синхронизации.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что гарантирует их полную совместимость друг с другом. Установив эти две планки в правильные слоты (обычно помеченные на материнской плате как A2 и B2), вы активируете двухканальный режим, который значительно увеличивает эффективную скорость работы памяти по сравнению с одноканальным. Для дальнейшего расширения до 128 ГБ потребуется докупить абсолютно идентичный комплект.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это необратимая несовместимость с платформами под DDR4. Также имейте в виду, что для достижения заявленной частоты 6000 МГц необходима материнская плата, способная её поддерживать, и соответствующий процессор с сильным контроллером памяти. При выборе ориентируйтесь на свой сценарий: этот набор — решение для профессиональных рабочих нагрузок и многозадачности, где важен именно большой объём. Для чисто игрового ПК часто можно обойтись 32 ГБ, потратив сэкономленные средства на более быструю видеокарту.

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Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 6000MHz Viper Elite 5 Ultra RTL Gaming (VEU564G6028K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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