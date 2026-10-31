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Электробритва Centek CT-2170 синий купить с доставкой в Москве
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Электробритва Centek CT-2170 синий

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Электробритва Centek CT-2170 синий - фото 1
Электробритва Centek CT-2170 синий - фото 2
Электробритва Centek CT-2170 синий - фото 3
Электробритва Centek CT-2170 синий - фото 4
Электробритва Centek CT-2170 синий - фото 5
Электробритва Centek CT-2170 синий - фото 6
Электробритва Centek CT-2170 синий - фото 7
Электробритва Centek CT-2170 синий - фото 8
Электробритва Centek CT-2170 синий - фото 9
Электробритва Centek CT-2170 синий - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
  • Электробритва Centek CT-2170 синий - фото 1
  • Электробритва Centek CT-2170 синий - фото 2
  • Электробритва Centek CT-2170 синий - фото 3
  • Электробритва Centek CT-2170 синий - фото 4
  • Электробритва Centek CT-2170 синий - фото 5
  • Электробритва Centek CT-2170 синий - фото 6
  • Электробритва Centek CT-2170 синий - фото 7
  • Электробритва Centek CT-2170 синий - фото 8
  • Электробритва Centek CT-2170 синий - фото 9
  • Электробритва Centek CT-2170 синий - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 515599
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Электробритва Centek CT-2170 синий
2 130 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
500

Описание товара Электробритва Centek CT-2170 синий

Электробритва Centek CT-2170 имеет стильный корпус, который имеет водойстойкие свойства. Бритву можно полностью погружать в воду для мытья. Модель относится к роторному типу. Высокопроизводительный мотор, приводящий в действие 3 плавающие головки с двойными лезвиями, обеспечит вам возможность получить отличный результат при влажном и сухом бритье. Удобству использования прибора способствует нескользящая вставка на рукоятке. Бритва Centek CT-2170 не требует постоянного подключения к электрической сети. Устройство получает питание от аккумулятора. Время автономной работы прибора может достигать 50 мин. Для полной зарядки батареи требуется лишь 5 ч. В комплект поставки электробритвы включены щеточка для чистки, чехол, руководство по эксплуатации и защитная накладка. Модель упакована в коробку, имеющую презентабельный внешний вид.

Отзывы о товаре Электробритва Centek CT-2170 синий




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Описание
Электробритва Centek CT-2170 имеет стильный корпус, который имеет водойстойкие свойства. Бритву можно полностью погружать в воду для мытья. Модель относится к роторному типу. Высокопроизводительный мотор, приводящий в действие 3 плавающие головки с двойными лезвиями, обеспечит вам возможность получить отличный результат при влажном и сухом бритье. Удобству использования прибора способствует нескользящая вставка на рукоятке. Бритва Centek CT-2170 не требует постоянного подключения к электрической сети. Устройство получает питание от аккумулятора. Время автономной работы прибора может достигать 50 мин. Для полной зарядки батареи требуется лишь 5 ч. В комплект поставки электробритвы включены щеточка для чистки, чехол, руководство по эксплуатации и защитная накладка. Модель упакована в коробку, имеющую презентабельный внешний вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электробритва Centek CT-2170 синий - по цене 2130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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