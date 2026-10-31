Электробритва Centek CT-2170 синий
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Характеристики
Описание товара Электробритва Centek CT-2170 синий
Электробритва Centek CT-2170 имеет стильный корпус, который имеет водойстойкие свойства. Бритву можно полностью погружать в воду для мытья. Модель относится к роторному типу. Высокопроизводительный мотор, приводящий в действие 3 плавающие головки с двойными лезвиями, обеспечит вам возможность получить отличный результат при влажном и сухом бритье. Удобству использования прибора способствует нескользящая вставка на рукоятке. Бритва Centek CT-2170 не требует постоянного подключения к электрической сети. Устройство получает питание от аккумулятора. Время автономной работы прибора может достигать 50 мин. Для полной зарядки батареи требуется лишь 5 ч. В комплект поставки электробритвы включены щеточка для чистки, чехол, руководство по эксплуатации и защитная накладка. Модель упакована в коробку, имеющую презентабельный внешний вид.
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