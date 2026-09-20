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Машина Полесье Дорожный каток арт.8909/4 купить с доставкой в Москве
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Машина Полесье Дорожный каток арт.8909/4

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Машина Полесье Дорожный каток арт.8909/4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
1 170 руб.  1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511316
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
автомобиль, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х23х21
Вес, г.
900

Описание товара Машина Полесье Дорожный каток арт.8909/4

Малышу понравится яркая машинка, с которой так весело играть! Она выполнена из безопасных материалов, не имеет острых углов и абсолютно безопасна для здоровья ребенка.

Отзывы о товаре Машина Полесье Дорожный каток арт.8909/4




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
автомобиль, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Малышу понравится яркая машинка, с которой так весело играть! Она выполнена из безопасных материалов, не имеет острых углов и абсолютно безопасна для здоровья ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машина Полесье Дорожный каток арт.8909/4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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