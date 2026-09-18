Автотрек 1Toy Большое путешествие 102 дет. Т10201
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Характеристики
Тип товара
Игровой набор
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%1 510 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 272622
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровой набор
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
да
Комплектация
машинка, детали для сборки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х21х18
Вес, кг.
1.02
Описание товара Автотрек 1Toy Большое путешествие 102 дет. Т10201
Набор Большое путешествие из серии Гибкий трек подарит бесконечные часы веселья не только детям, но и взрослым. Можно создать трассу, идущую сквозь джунгли, ведь в наборе есть даже пальмы! А начав спуск с горы через пещеру, входящие в набор, машинка обязательно ускорится. Разноцветные элементы трека соединяются между собой, создавая причудливую гоночную трассу практически любой конфигурации. Машинка может сама двигаться по треку и у нее светятся фары.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровой набор
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
да
Комплектация
машинка, детали для сборки
Страна производитель
Китай
Набор Большое путешествие из серии Гибкий трек подарит бесконечные часы веселья не только детям, но и взрослым. Можно создать трассу, идущую сквозь джунгли, ведь в наборе есть даже пальмы! А начав спуск с горы через пещеру, входящие в набор, машинка обязательно ускорится. Разноцветные элементы трека соединяются между собой, создавая причудливую гоночную трассу практически любой конфигурации. Машинка может сама двигаться по треку и у нее светятся фары.
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