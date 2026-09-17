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Игровой подарочный набор Hot Wheels из пяти машинок в ассорт. 1806 купить с доставкой в Москве
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Игровой подарочный набор Hot Wheels из пяти машинок в ассорт. 1806

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Игровой подарочный набор Hot Wheels из пяти машинок в ассорт. 1806 - фото 1
Игровой подарочный набор Hot Wheels из пяти машинок в ассорт. 1806 - фото 2
Игровой подарочный набор Hot Wheels из пяти машинок в ассорт. 1806 - фото 3
Игровой подарочный набор Hot Wheels из пяти машинок в ассорт. 1806 - фото 4
Игровой подарочный набор Hot Wheels из пяти машинок в ассорт. 1806 - фото 5
Игровой подарочный набор Hot Wheels из пяти машинок в ассорт. 1806 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
  • Игровой подарочный набор Hot Wheels из пяти машинок в ассорт. 1806 - фото 1
  • Игровой подарочный набор Hot Wheels из пяти машинок в ассорт. 1806 - фото 2
  • Игровой подарочный набор Hot Wheels из пяти машинок в ассорт. 1806 - фото 3
  • Игровой подарочный набор Hot Wheels из пяти машинок в ассорт. 1806 - фото 4
  • Игровой подарочный набор Hot Wheels из пяти машинок в ассорт. 1806 - фото 5
  • Игровой подарочный набор Hot Wheels из пяти машинок в ассорт. 1806 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 145205
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Характеристики

Бренд
Hot Wheels
Тип товара
Машинки и автотреки
Размеры в упаковке, см
27х11х3
Вес, кг.
2.91

Описание товара Игровой подарочный набор Hot Wheels из пяти машинок в ассорт. 1806

Этот набор спортивных автомобилей разнообразит досуг ребенка и позволит создать ряд сюжетов для новых игр и проявить фантазию. Модели изготовлены из высококачественных и износостойких материалов с использованием безопасных красителей. Яркая окраска и характерный дизайн делают модели реалистичными и узнаваемыми. Каждая игрушка оснащена инерционным механизмом движения: если машину потянуть к себе и отпустить, она поедет вперед по инерции. Проработанные детали придают ей реалистичность и делают процесс игры увлекательнее. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.

Отзывы о товаре Игровой подарочный набор Hot Wheels из пяти машинок в ассорт. 1806




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Характеристики
Бренд
Hot Wheels
Тип товара
Машинки и автотреки
Описание
Этот набор спортивных автомобилей разнообразит досуг ребенка и позволит создать ряд сюжетов для новых игр и проявить фантазию. Модели изготовлены из высококачественных и износостойких материалов с использованием безопасных красителей. Яркая окраска и характерный дизайн делают модели реалистичными и узнаваемыми. Каждая игрушка оснащена инерционным механизмом движения: если машину потянуть к себе и отпустить, она поедет вперед по инерции. Проработанные детали придают ей реалистичность и делают процесс игры увлекательнее. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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