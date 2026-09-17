Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 145205
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Описание товара Игровой подарочный набор Hot Wheels из пяти машинок в ассорт. 1806
Этот набор спортивных автомобилей разнообразит досуг ребенка и позволит создать ряд сюжетов для новых игр и проявить фантазию. Модели изготовлены из высококачественных и износостойких материалов с использованием безопасных красителей. Яркая окраска и характерный дизайн делают модели реалистичными и узнаваемыми. Каждая игрушка оснащена инерционным механизмом движения: если машину потянуть к себе и отпустить, она поедет вперед по инерции. Проработанные детали придают ей реалистичность и делают процесс игры увлекательнее. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Этот набор спортивных автомобилей разнообразит досуг ребенка и позволит создать ряд сюжетов для новых игр и проявить фантазию. Модели изготовлены из высококачественных и износостойких материалов с использованием безопасных красителей. Яркая окраска и характерный дизайн делают модели реалистичными и узнаваемыми. Каждая игрушка оснащена инерционным механизмом движения: если машину потянуть к себе и отпустить, она поедет вперед по инерции. Проработанные детали придают ей реалистичность и делают процесс игры увлекательнее. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
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