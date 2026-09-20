Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинка
Материал
металл/пластик
Пол
для мальчиков
Минимальный возраст
3 года
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662247
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинка
Возраст
от 3 лет
Материал
металл/пластик
Пол
для мальчиков
Минимальный возраст
3 года
Максимальный возраст
18 лет
Комплектация
игрушка, пульт управления, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х23х20
Вес, кг.
1.13
Описание товара Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B)
Детали набора изготовлены из высококачественных материалов, гарантируя безопасность и долговечность использования. Машинки имеют отличную маневренность и устойчивость на поворотах, что делает гонки еще более динамичными и реалистичными.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинка
Возраст
от 3 лет
Материал
металл/пластик
Пол
для мальчиков
Минимальный возраст
3 года
Максимальный возраст
18 лет
Комплектация
игрушка, пульт управления, упаковка
Страна производитель
Китай
Детали набора изготовлены из высококачественных материалов, гарантируя безопасность и долговечность использования. Машинки имеют отличную маневренность и устойчивость на поворотах, что делает гонки еще более динамичными и реалистичными.
Гоночная машина ACTION на РУ, красная/зеленая в коробке (ZYB-B3125-5B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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