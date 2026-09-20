Набор для кукол Конфетти Огонек "Гостиная" (оранжевая) арт.С-1336
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик/текстиль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%1 060 руб. 1 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511291
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Комплектация
абажур торшера, стойка торшера, 2 основания торшера, 2 кресла, диван, столешница, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х11
Вес, г.
800
Описание товара Набор для кукол Конфетти Огонек "Гостиная" (оранжевая) арт.С-1336
Набор состоит из двух кресел, имитирующих большие мягкие кресла, журнального столика и светильника. Столешница и торшер выполнены из темного прозрачного пластика. Текстиль в комплект не входит
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Комплектация
абажур торшера, стойка торшера, 2 основания торшера, 2 кресла, диван, столешница, упаковка
Страна производитель
Китай
Набор состоит из двух кресел, имитирующих большие мягкие кресла, журнального столика и светильника. Столешница и торшер выполнены из темного прозрачного пластика. Текстиль в комплект не входит
Набор для кукол Конфетти Огонек "Гостиная" (оранжевая) арт.С-1336 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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