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Набор для кукол Конфетти Огонек "Гостиная" (оранжевая) арт.С-1336 купить с доставкой в Москве
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Набор для кукол Конфетти Огонек "Гостиная" (оранжевая) арт.С-1336

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Набор для кукол Конфетти Огонек &quot;Гостиная&quot; (оранжевая) арт.С-1336 - фото 1
Набор для кукол Конфетти Огонек &quot;Гостиная&quot; (оранжевая) арт.С-1336 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик/текстиль
  • Набор для кукол Конфетти Огонек &quot;Гостиная&quot; (оранжевая) арт.С-1336 - фото 1
  • Набор для кукол Конфетти Огонек &quot;Гостиная&quot; (оранжевая) арт.С-1336 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
1 060 руб.  1 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511291
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Характеристики

Бренд
Огонек
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Комплектация
абажур торшера, стойка торшера, 2 основания торшера, 2 кресла, диван, столешница, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х11
Вес, г.
800

Описание товара Набор для кукол Конфетти Огонек "Гостиная" (оранжевая) арт.С-1336

Набор состоит из двух кресел, имитирующих большие мягкие кресла, журнального столика и светильника. Столешница и торшер выполнены из темного прозрачного пластика. Текстиль в комплект не входит

Отзывы о товаре Набор для кукол Конфетти Огонек "Гостиная" (оранжевая) арт.С-1336




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Характеристики
Бренд
Огонек
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Комплектация
абажур торшера, стойка торшера, 2 основания торшера, 2 кресла, диван, столешница, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Набор состоит из двух кресел, имитирующих большие мягкие кресла, журнального столика и светильника. Столешница и торшер выполнены из темного прозрачного пластика. Текстиль в комплект не входит
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор для кукол Конфетти Огонек "Гостиная" (оранжевая) арт.С-1336 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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