Эля Русская красавица Весна кукла 30,5 см пластмассовая
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%1 920 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 577786
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х17х10
Вес, г.
417
Описание товара Эля Русская красавица Весна кукла 30,5 см пластмассовая
Игрушка бренда Весна Эля Русская красавица В2639 понравится любой девочке. Эля Весна русская красавица может быть так называемой «методической куклой» для обучения детей культурным и национальным особенностям разных народов. В комплект одежды куклы входит: сарафан из шелка и кружева, кокошник из шелка с вышивкой со стилизованными элементами русских узоров. Комплект дополняют туфли.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Игрушка бренда Весна Эля Русская красавица В2639 понравится любой девочке. Эля Весна русская красавица может быть так называемой «методической куклой» для обучения детей культурным и национальным особенностям разных народов. В комплект одежды куклы входит: сарафан из шелка и кружева, кокошник из шелка с вышивкой со стилизованными элементами русских узоров. Комплект дополняют туфли.
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