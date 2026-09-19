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Кукла ВЕСНА В3656 Алла яркий стиль 1 купить с доставкой в Москве
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Кукла ВЕСНА В3656 Алла яркий стиль 1

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Кукла ВЕСНА В3656 Алла яркий стиль 1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
900 руб.  2 074 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 369523
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х17х10
Вес, г.
633

Описание товара Кукла ВЕСНА В3656 Алла яркий стиль 1

Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться.

Алла яркий стиль 1 - это обновленный, современный образ куклы с длинными волосами в модном костюме из коллекции "Яркий стиль". Эта очаровательная кукла может стать настоящей подружкой для ребенка.

У нее красивые глазки, пушистые ресницы и длинные мягкие волосы, которые можно завивать, расчесывать, укладывать в разные прически, меняя образ куклы.

В комплект одежды входят футболка из трикотажа с наклейкой в виде кристалла, пышная юбка из сетки. На ногах - носочки и ботиночки.

Игровые и развивающие возможности куклы: наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребенка.

Рост куклы - 35 см.

Кукла не озвучена. Глаза - вставные, закрывающиеся. Тело куклы стройное и пропорциональное. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги - из пластмассы.

Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.

Отзывы о товаре Кукла ВЕСНА В3656 Алла яркий стиль 1




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание

Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться.

Алла яркий стиль 1 - это обновленный, современный образ куклы с длинными волосами в модном костюме из коллекции "Яркий стиль". Эта очаровательная кукла может стать настоящей подружкой для ребенка.

У нее красивые глазки, пушистые ресницы и длинные мягкие волосы, которые можно завивать, расчесывать, укладывать в разные прически, меняя образ куклы.

В комплект одежды входят футболка из трикотажа с наклейкой в виде кристалла, пышная юбка из сетки. На ногах - носочки и ботиночки.

Игровые и развивающие возможности куклы: наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребенка.

Рост куклы - 35 см.

Кукла не озвучена. Глаза - вставные, закрывающиеся. Тело куклы стройное и пропорциональное. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги - из пластмассы.

Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.

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Доставка
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