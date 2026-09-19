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Кукла Ася Летнее настроение Весна кукла пластмассовая купить с доставкой в Москве
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Кукла Ася Летнее настроение Весна кукла пластмассовая

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Кукла Ася Летнее настроение Весна кукла пластмассовая - фото 1
Кукла Ася Летнее настроение Весна кукла пластмассовая - фото 2
Кукла Ася Летнее настроение Весна кукла пластмассовая - фото 3
Кукла Ася Летнее настроение Весна кукла пластмассовая - фото 4
Кукла Ася Летнее настроение Весна кукла пластмассовая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Световые эффекты
винил, пластик, нейлон, текстиль
  • Кукла Ася Летнее настроение Весна кукла пластмассовая - фото 1
  • Кукла Ася Летнее настроение Весна кукла пластмассовая - фото 2
  • Кукла Ася Летнее настроение Весна кукла пластмассовая - фото 3
  • Кукла Ася Летнее настроение Весна кукла пластмассовая - фото 4
  • Кукла Ася Летнее настроение Весна кукла пластмассовая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 240 руб.  2 074 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 417659
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Световые эффекты
винил, пластик, нейлон, текстиль
Комплектация
кукла, пышное пестрое платье с красным бантиком на талии, трусики, на ногах белые кроссовки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х9
Вес, г.
500

Описание товара Кукла Ася Летнее настроение Весна кукла пластмассовая

Кукла Ася (Летнее настроение) — образ милой и воздушной девчонки, которая станет лучшей подругой для любого малыша. В комплект одежды входят пышное пестрое платье с красным бантиком на талии, трусики, на ногах — белые кроссовочки. Кукла подходит для разнообразных сюжетно-ролевых игр ребенка. Глазки вставные, закрывающиеся. Шелковистые волосы можно расчесывать, завивать, создавая новые образы. Невысокий рост позволит брать ее с собой в детский сад, школу, семейное путешествие, на прогулку. Застежки, головные уборы, обувь способствуют развитию мелкой моторики ребенка.

Отзывы о товаре Кукла Ася Летнее настроение Весна кукла пластмассовая




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Световые эффекты
винил, пластик, нейлон, текстиль
Комплектация
кукла, пышное пестрое платье с красным бантиком на талии, трусики, на ногах белые кроссовки
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла Ася (Летнее настроение) — образ милой и воздушной девчонки, которая станет лучшей подругой для любого малыша. В комплект одежды входят пышное пестрое платье с красным бантиком на талии, трусики, на ногах — белые кроссовочки. Кукла подходит для разнообразных сюжетно-ролевых игр ребенка. Глазки вставные, закрывающиеся. Шелковистые волосы можно расчесывать, завивать, создавая новые образы. Невысокий рост позволит брать ее с собой в детский сад, школу, семейное путешествие, на прогулку. Застежки, головные уборы, обувь способствуют развитию мелкой моторики ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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