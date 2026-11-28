Коммутатор Tenda TEG1105PD
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Tenda TEG1105PD
Tenda TEG1105PD — гигабитный 5 портовый PoE коммутатор с питанием от PoE, сочетает в себе высокую производительность, функцию Plug & Play, является одновременно как PSE, так и PD, и, кроме того, имеет привлекательную стоимость для применения в таких сценариях, как организация видеонаблюдения в общественных местах (парки, дороги, школы, детские площадки, предприятия), а так же публичных Wi-Fi сетей с точками доступа с низким энергопотреблением. Благодаря небольшим размерам (сравнимые с двумя банковскими картами), он легко монтируется в водонепроницаемые боксы для эксплуатации на улице. Tenda TEG1105PD оснащен четырьмя исходящими PoE портами 10/100/1000 Мбитсек (порты с 1 по 4), совместимыми с IEEE 802.3 af, и входящим PoE портом 10/100/1000 Мбитсек, совместимым с IEEE 802.3 af/at (порт № 5). Суммарная максимальная выходная мощность Tenda TEG1105PD по PoE- до 30 Вт. Коммутатор может подавать питание и передавать данные на маломощные точки доступа и IP-камеры по кабелю CAT5, что значительно снижает стоимость развертывания сети. Tenda TEG1105PD — идеальный выбор для применения в проводных сетях видеонаблюдения на средних и дальних расстояниях.
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