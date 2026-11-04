Коммутатор Tenda TEG5328P-24-410W
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 960 руб.
В наличии
Код товара: 505848
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Загружаем...
32 960 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х5
Вес, кг.
1.2
Описание товара Коммутатор Tenda TEG5328P-24-410W
Консольный порт. Web-интерфейс. Поддержка Telnet. Поддержка SNMP. Тип управления коммутатора: уровень 3. Общее количество портов: 24. Базовая скорость передачи данных: 1 Гбит/с. Количество uplink/стек/SFP-портов и модулей: 4. Максимальная скорость uplink/SFP-портов: 1 Гбит/с. Внутренняя пропускная способность: 56 Гбит/с.
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Консольный порт. Web-интерфейс. Поддержка Telnet. Поддержка SNMP. Тип управления коммутатора: уровень 3. Общее количество портов: 24. Базовая скорость передачи данных: 1 Гбит/с. Количество uplink/стек/SFP-портов и модулей: 4. Максимальная скорость uplink/SFP-портов: 1 Гбит/с. Внутренняя пропускная способность: 56 Гбит/с.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор Tenda TEG5328P-24-410W - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 32960 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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