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Флешка SmartBuy V-Cut 64Gb Silver (SB64GBVC-S3) купить с доставкой в Москве
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Флешка SmartBuy V-Cut 64Gb Silver (SB64GBVC-S3)

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Флешка SmartBuy V-Cut 64Gb Silver (SB64GBVC-S3) - фото 1
Флешка SmartBuy V-Cut 64Gb Silver (SB64GBVC-S3) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка SmartBuy V-Cut 64Gb Silver (SB64GBVC-S3) - фото 1
  • Флешка SmartBuy V-Cut 64Gb Silver (SB64GBVC-S3) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501330
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
15

Описание товара Флешка SmartBuy V-Cut 64Gb Silver (SB64GBVC-S3)

USB-флешка Smartbuy V-Cut 3.0 64GB, Silver (SB64GBVC-S3) — оптимальный вариант для хранения рабочих и учебных документов, фотографий, музыки или фильмов. Портативный накопитель с информацией совместим с большинством моделей современных компьютеров, ноутбуков и других мультимедийных устройств. Чтение данных выполняется со скоростью 45 МБ/с, а запись — 12 МБ/с. Корпус модели произведен из высокопрочного пластика и характеризуется устойчивостью к износу. Металлический USB-коннектор формата 3.0 надежно защищен от пыли, влаги и всевозможных механических повреждений крышкой. Благодаря компактным размерам флеш-накопитель удобно носить в сумке или кармане куртки, чтобы иметь быстрый доступ к необходимым файлам.

Отзывы о товаре Флешка SmartBuy V-Cut 64Gb Silver (SB64GBVC-S3)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
USB-флешка Smartbuy V-Cut 3.0 64GB, Silver (SB64GBVC-S3) — оптимальный вариант для хранения рабочих и учебных документов, фотографий, музыки или фильмов. Портативный накопитель с информацией совместим с большинством моделей современных компьютеров, ноутбуков и других мультимедийных устройств. Чтение данных выполняется со скоростью 45 МБ/с, а запись — 12 МБ/с. Корпус модели произведен из высокопрочного пластика и характеризуется устойчивостью к износу. Металлический USB-коннектор формата 3.0 надежно защищен от пыли, влаги и всевозможных механических повреждений крышкой. Благодаря компактным размерам флеш-накопитель удобно носить в сумке или кармане куртки, чтобы иметь быстрый доступ к необходимым файлам.
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Отзывы


Флешка SmartBuy V-Cut 64Gb Silver (SB64GBVC-S3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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