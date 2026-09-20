Флешка SmartBuy V-Cut 64Gb Silver (SB64GBVC-S3)
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Характеристики
Описание товара Флешка SmartBuy V-Cut 64Gb Silver (SB64GBVC-S3)
USB-флешка Smartbuy V-Cut 3.0 64GB, Silver (SB64GBVC-S3) — оптимальный вариант для хранения рабочих и учебных документов, фотографий, музыки или фильмов. Портативный накопитель с информацией совместим с большинством моделей современных компьютеров, ноутбуков и других мультимедийных устройств. Чтение данных выполняется со скоростью 45 МБ/с, а запись — 12 МБ/с. Корпус модели произведен из высокопрочного пластика и характеризуется устойчивостью к износу. Металлический USB-коннектор формата 3.0 надежно защищен от пыли, влаги и всевозможных механических повреждений крышкой. Благодаря компактным размерам флеш-накопитель удобно носить в сумке или кармане куртки, чтобы иметь быстрый доступ к необходимым файлам.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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