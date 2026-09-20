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Pain Of Salvation - 0,503472222222222 (0194398558219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pain Of Salvation - 0,503472222222222 (0194398558219) виниловая пластинка

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Pain Of Salvation - 0,503472222222222 (0194398558219) виниловая пластинка - фото 1
Pain Of Salvation - 0,503472222222222 (0194398558219) виниловая пластинка - фото 2
Pain Of Salvation - 0,503472222222222 (0194398558219) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.07.1905
Исполнитель
Pain Of Salvation
Альбом (сингл)
0.503472222222222
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pain Of Salvation - 0,503472222222222 (0194398558219) виниловая пластинка - фото 1
  • Pain Of Salvation - 0,503472222222222 (0194398558219) виниловая пластинка - фото 2
  • Pain Of Salvation - 0,503472222222222 (0194398558219) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 500819
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398558219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.07.1905
Исполнитель
Pain Of Salvation
Альбом (сингл)
0.503472222222222
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
I (Leaving Entropia T5 A), II (This Heart Of Mine T5), III (Song For The Innocent T5), IV (Brickwork Descend 1), V (Leaving Entropia T5 B), Winning A War T5, Reconciliation T5, Dryad Of The Woods, Oblivion Ocean T5, Undertow T5, Chainsling, VI (Brickwork Ascend 1), VII (Brickwork Ascend 2), VIII (Second Love), IX (Ashes T5), X (Brickwork Descend 2), I (Leaving Entropia T5 A), II (This Heart Of Mine T5), III (Song For The Innocent T5), IV (Brickwork Descend 1), V (Leaving Entropia T5 B), Winning
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pain Of Salvation - 0,503472222222222 (0194398558219) виниловая пластинка

Впервые на виниле, первый концертный альбом шведской прог-метал-группы Pain of Salvation, 12: 5. Он был выпущен в 2004 году и был записан на концерте в родном городе группы Эскильстуна, Швеция, 12 мая 2003 года.. В то время как шведские пионеры и новаторы прогрессив-метала, Pain of Salvation, продолжают бросать вызов и преодолевать стилистические границы в своих передовых альбомах (из последнего: PANTHER, 2020), InsideOutMusic продолжает переработку всеобъемлющего новаторского бэк-каталога группы: таким образом, классический концептуальный альбом 2004 года «BE» и исключительный акустический концертный альбом 2004 года «12:5» теперь впервые становятся доступны на виниле. Оба релиза выходят в на двойных 180-граммовых пластинках в гейтфолде с вкладышем и полный альбом на бонусном компакт-диске, что делает их незаменимыми предметами для любого поклонника и коллекционера Pain of Salvation, а также особым открытием для непредубежденных поклонников прогрессивной музыки, ищущих настоящие жемчужины жанра. И будьте осторожны, скоро выйдет еще больше Pain of Salvation…

Отзывы о товаре Pain Of Salvation - 0,503472222222222 (0194398558219) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398558219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.07.1905
Исполнитель
Pain Of Salvation
Альбом (сингл)
0.503472222222222
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
I (Leaving Entropia T5 A), II (This Heart Of Mine T5), III (Song For The Innocent T5), IV (Brickwork Descend 1), V (Leaving Entropia T5 B), Winning A War T5, Reconciliation T5, Dryad Of The Woods, Oblivion Ocean T5, Undertow T5, Chainsling, VI (Brickwork Ascend 1), VII (Brickwork Ascend 2), VIII (Second Love), IX (Ashes T5), X (Brickwork Descend 2), I (Leaving Entropia T5 A), II (This Heart Of Mine T5), III (Song For The Innocent T5), IV (Brickwork Descend 1), V (Leaving Entropia T5 B), Winning
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Впервые на виниле, первый концертный альбом шведской прог-метал-группы Pain of Salvation, 12: 5. Он был выпущен в 2004 году и был записан на концерте в родном городе группы Эскильстуна, Швеция, 12 мая 2003 года.. В то время как шведские пионеры и новаторы прогрессив-метала, Pain of Salvation, продолжают бросать вызов и преодолевать стилистические границы в своих передовых альбомах (из последнего: PANTHER, 2020), InsideOutMusic продолжает переработку всеобъемлющего новаторского бэк-каталога группы: таким образом, классический концептуальный альбом 2004 года «BE» и исключительный акустический концертный альбом 2004 года «12:5» теперь впервые становятся доступны на виниле. Оба релиза выходят в на двойных 180-граммовых пластинках в гейтфолде с вкладышем и полный альбом на бонусном компакт-диске, что делает их незаменимыми предметами для любого поклонника и коллекционера Pain of Salvation, а также особым открытием для непредубежденных поклонников прогрессивной музыки, ищущих настоящие жемчужины жанра. И будьте осторожны, скоро выйдет еще больше Pain of Salvation…
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Pain Of Salvation - 0,503472222222222 (0194398558219) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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