Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jean Michel Jarre - Amazonia (0194398450513) виниловая пластинка
Amaz?nia, саундтрек к выставке культового фотографа Себастио Сальгадо от классика электронной музыки, увидит свет 9 апреля на CD и двойном виниле. Amaz?nia — это иммерсивная выставка, посвященная дождевым лесам Амазонки, крупнейшему тропическому лесу в мире и собирающая в одном месте свыше 200 фотографий и видео от Себастио Сальгадо. Знаменитый фотограф путешествовал по региону последние шесть лет, запечатлевая лес, реки, горы и местных жителей — и б?льшая часть работ, представленных на выставке, будет впервые демонстрироваться публично. В центре экспозиции — приглашение увидеть, услышать и задуматься о будущем биологического разнообразия и месте человека в живом мире. Сопровождающая выставку музыка Жана-Мишеля Жарра — это симфонический мир, призванный погрузить посетителей выставки в звуки тропического леса. Сочетание электронных и оркестровых партий, совмещенных с реалистичными природными звуками, позволило записать партитуру в бинауральном звучании для получения поистине захватывающего аудиального впечатления. «Я хотел избежать этномузыкологического подхода — иными словами, мне было чуждо создание просто фоновой музыки», — рассказывает Жарр. — «Поэтому я собрал для себя что-то вроде набора электронных и оркестровых инструментов, отражающих тембр натуральных звуков, к которому я добавил звуки из окружающей среды и этнические голоса, песни и инструменты из звуковых архивов Этнографического музея Женевы. В поэтическом и музыкальном смысле я подошел к Амазонке с уважением. Я выбирал вокальные и звуковые элементы прежде всего с точки зрения их выразительности, вместо того, чтобы подражать определенной этнической группе. Мне показалось интересным фантазировать о лесе. Лес несет в себе мощный набор эмоций, как для северо-западных, так и для американских индейцев. Эта музыка несет в себе определенную форму кочевничества — как будто звуки появляются и исчезают во время миграции. Необходимо было вернуться к принципам оркестровки звуков природы, работать со звуками, которые следуют друг за другом случайным образом, но которые могут выразить гармонию или диссонанс. И, как и в любой симфонии, в этом произведении есть моменты ясности или напряжения». Назначенный послом ЮНЕСКО в 1993 году, Жан-Мишель Жарр принимает участие во многих проектах, направленных на развитие толерантности и культурного плюрализма, а также на защиту природы и окружающей среды. В рамках проекта Amaz?nia Жарр активно сотрудничал с научной группой Женевского этнографического музея в целях максимально точной звуковой репрезентации самобытности леса и населяющих его людей.
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